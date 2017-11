Nóng 24h: Nghi con bị bỏ bùa, 2 vợ chồng sát hại thầy lang

1. Sát hại thầy lang vì nghi con bị ‘bỏ bùa’: Khoảng 14h ngày 10/10/2017 do có nghi ngờ ông Sùng Sìa Lử (64 tuổi, hành nghề bốc thuốc và xem bói ở thôn Giàng Giáo Lủng xã Sảng Tủng huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang) đã bỏ bùa ma Ngũ hải làm Tráng Thị Sò ốm và con gái Sò đau mắt chữa không khỏi nên Sò đã bàn bạc cùng chồng đến nhà ông Lử để sát hại ông Lử. Trong ảnh: Đối tượng Sò. (Ảnh: Công an TPHCM) Thấy chồng dè dặt không đồng ý nên Sò bảo đi cùng cho đỡ sợ, còn giết ông Lử để Sò ra tay. Khi đến nhà ông Lử, sau vài câu lời qua tiếng lại Sò đã dùng dao nhọn chém nhiều nhát vào đầu và người làm ông Lử bị trọng thương rồi sau đó bỏ về khiến ông Lử tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Cở. (Ảnh: Công an TPHCM) 2. Vụ nữ tài xế xe ôm bị sát hại tại Thái Nguyên: Sau hơn 3 ngày tích cực điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được nghi phạm Nguyễn Quang Hưng, 30 tuổi, trú tại xóm 9, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên liên quan vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Trong ảnh: Nghi phạm tại cơ quan điều tra. (ảnh: ANTĐ) Báo Công an nhân dân dẫn lời khai của nghi phạm cho biết, do cần tiền để sử dụng ma túy, Hưng đã nảy sinh ý định thuê chị H. chở xe ôm từ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đến khu vực vắng người thuộc thị xã Phổ Yên để sát hại và cướp tài sản. Sau khi sát hại nữ tài xế xe ôm, Hưng đã chiếm đoạt tài sản gồm một chiếc xe máy và một điện thoại di động iPhone. Trong ảnh: Nghi phạm Hưng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND) 3. Vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm: Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 14/11 sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, xem xét những sai phạm trong quản lý đất đai của nhóm cựu cán bộ xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Phiên tòa phúc thẩm được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo không phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết của 10/14 bị cáo trong vụ án. 4. Vụ phụ huynh đến tận trường đánh hiệu trưởng nhập viện: Ngày 11/11, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết: Hiện đơn vị đã khởi tố vụ án vụ phụ huynh xông vào trường học đánh học sinh và hiệu trưởng vào ngày 19/10/2017. 5. Hai tên trộm đòi hối lộ 100 triệu đồng để thoát: Bị các hiệp sỹ khống chế cùng tang vật trộm được, hai đối tượng Nguyễn Công Dũng (26 tuổi) và Phạm Xuân Dũng (34 tuổi, cùng quê Nghệ An; tạm trú thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) đòi hối lộ các “Hiệp sỹ” 100 triệu đồng để bỏ qua nhưng bất thành. Trong ảnh: Hai đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CAND) 6. Đối tượng đâm hai học sinh trọng thương ra đầu thú: Lúc 12h30 ngày 8/11, tại trường Lilama thuộc ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai, do mâu thuẫn trong lúc đi học nên Hà Anh Tuấn (16 tuổi) và Trần Trọng Tính (16 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành) dùng gậy và dao tự chế đến lớp đánh Dương. Tức giận, Dương đã dùng dao Thái Lan đâm Tuấn và Tính trọng thương. (Ảnh minh họa)

