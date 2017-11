Nóng 24h: Nhân chứng phát hiện thi thể bé gái bị bắt cóc nói gì?

Tìm thấy thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội: Nguồn tin trên Công an Nhân dân cho biết, lúc 10h20 sáng 27/11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội tại bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Tại hiện trường, thi thể của cháu bé có nhiều vết thương. Lực lượng chức năng nhận định, có thể bé đã bị sát hại. Trong ảnh, người dân bàng hoàng trước vụ việc. (Ảnh: VTC) Thông tin trên Zing cho biết, trưa 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường - nơi phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi. Vị trí phát hiện thi thể bé cách nhà của nạn nhân khoảng gần 10 km.Trong ảnh, hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái sơ sinh. (Ảnh: Zing) Một phụ nữ đi nhặt ve chai đã phát hiện thi thể cháu bé. Theo bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn), khoảng 9h, bà đến bãi rác nhặt ve chai như thường lệ, và phát hiện một bao bì màu trắng đổ ra từ đống rác do xe công ty môi trường vận chuyển đến. Mở ra, bà tá hỏa phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh được quấn trong chiếc chăn màu hồng. (Ảnh: Zing) "Đáy bao bì đựng thi thể cháu có chữ ghi tên bố cháu là Thuận, kèm một số điện thoại. Sau khi định thần, tôi đi báo công an", bà Thơm nói. Trong ảnh, nhiều người tập trung trước nhà cháu bé theo dõi cơ quan chức năng làm việc khi có thông tin đã tìm thấy thi thể bé. (Ảnh: Zing) Nam thanh niên chết trên bãi cỏ nghi bị sát hại: Sáng 27/11, một số người dân đi qua khu vực Khu công nghiệp dệt may Bình An nằm trên đường DT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện thi thể một nam thanh niên nằm bất động ở bãi cỏ ven đường. Lại gần kiểm tra thấy nam thanh niên đã tử vong với nhiều bất thường. Trong ảnh, cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: SGGP) Qua công tác khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện trên người nam thanh niên có nhiều vết thương bất thường nghi bị sát hại. Dưới lòng đường cách thi thể nạn khoảng 5m có một vũng máu khô và có 1 bộ hồ sơ xin việc làm mang tên Nguyễn Thành Đạt. Trong ảnh, người dân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: SGGP) Bé trai 6 tuổi bị đâm chết trên đường ở Sài Gòn: Tối 26/11, đại diện Công an quận Tân Phú (TP.HCM) xác nhận, trên địa bàn quận vừa xảy ra vụ việc bảo vệ dân phố giết chết bé trai 6 tuổi đang đi ngoài đường. Đối tượng gây án được xác định là Hoàng Nhất Giang (SN 1983, bảo vệ dân phố quận 11, TP.HCM). Được biết, Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt và có giấy tờ chứng nhận tâm thần. Trong ảnh, khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: VTC News) Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm: Tòa án nhân dân TP Hà Nội sáng 27/11 đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ vi phạm trong quản lý đất đai của nhóm cựu cán bộ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội do 2 trong số 14 bị cáo bị ốm, trong đó có Đinh Văn Dũng – cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức. 7 năm tù cho kẻ tuyên truyền chống Nhà nước: Ngày 27/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hóa (SN 1995, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXNCN Việt Nam”. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) Hiệu phó trường Cao đẳng cầm đầu đường dây làm bằng giả: Công an tỉnh Nam Định đã gửi thông báo tới trường Cao Đẳng Công nghiệp Hải Phòng (trụ sở ở huyện An Dương, Hải Phòng) về việc ông Mai Xuân Minh, Phó hiệu trưởng trường bị khởi tố và bắt giam về tội giả mạo trong công tác. Cùng với ông Minh, một số giáo viên khác của trường cũng bị triệu tập vì liên quan đến vụ việc. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Camera ghi lại kẻ vặt gương ô tô: Nam thanh niên mặc áo, đội mũ GrabBike dùng đồ nghề chuyên nghiệp bẻ trộm gương ô tô bên đường, bị camera giám sát của nhà dân ghi lại. Sự việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 26/11 tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. (Ảnh chụp từ clip)

Vị trí phát hiện thi thể bé cách nhà của nạn nhân khoảng gần 10 km.Trong ảnh, hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái sơ sinh. (Ảnh: Zing) Một phụ nữ đi nhặt ve chai đã phát hiện thi thể cháu bé. Theo bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn), khoảng 9h, bà đến bãi rác nhặt ve chai như thường lệ, và phát hiện một bao bì màu trắng đổ ra từ đống rác do xe công ty môi trường vận chuyển đến. Mở ra, bà tá hỏa phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh được quấn trong chiếc chăn màu hồng. (Ảnh: Zing) "Đáy bao bì đựng thi thể cháu có chữ ghi tên bố cháu là Thuận, kèm một số điện thoại. Sau khi định thần, tôi đi báo công an", bà Thơm nói. Trong ảnh, nhiều người tập trung trước nhà cháu bé theo dõi cơ quan chức năng làm việc khi có thông tin đã tìm thấy thi thể bé. Được biết, Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt và có giấy tờ chứng nhận tâm thần. Trong ảnh, khu vực xảy ra vụ việc. 