Nóng 24h: Tình tiết ít ai ngờ vụ cha sát hại con gái hơn 4 tháng tuổi

1. Cha sát hại con gái hơn 4 tháng tuổi: Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT công an huyện này đã bắt khẩn cấp Đoàn Văn Út (35 tuổi, ngụ thôn Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) về hành vi giết người. Út bị tình nghi sát hại con gái hơn 4 tháng tuổi. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Theo vợ Út, bé M. là con gái thứ hai của hai vợ chồng. Tuy nhiên, từ khi bé M. được sinh ra, Đoàn Văn Út thường xuyên mắng chửi vợ, cho rằng bé không phải con ruột của Út do nước da, khuôn mặt không giống mình. Trong những lần cãi nhau với vợ, Út thường đòi giết cháu bé. Trong ảnh: Đối tượng Đoàn Văn Út tại cơ quan điều tra. (ẢNh: Kênh 14) 2. Bị đập phá nhà cửa, còn bị triệu tập lên công an: Liên quan đến vụ băng nhóm côn đồ đi trên 2 xe ô tô cùng nhiều xe máy đến đập phá nhà dân, sáng 9/11, ông Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương cho biết vụ việc đang được tiến hành điều tra và sẽ có thông tin sớm nhất. Để làm rõ nguyên nhân vụ việc, cơ quan Công an huyện đã có giấy triệu tập một số người dân, cùng gia đình bị hại lên trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Nhiều người khá bất ngờ và cho rằng họ là bị hại, đáng ra phải được mời lên làm việc chứ không phải bị triệu tập, trong khi các đối tượng đập phá vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 3. Vụ thanh niên chém vỡ hàng loạt gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM: Chiều 8/11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. 4. Chồng hầu tòa vì sát hại người ngủ cạnh vợ mình: Ngày 9/11, sau nhiều lần xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM để điều tra làm rõ một số tình tiết trong vụ án giết người do bị cáo Nguyễn Đào (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình) thực hiện. (Ảnh: Tuổi Trẻ) 5. Bắt khẩn cấp đối tượng cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi: Khoảng đầu tháng 3/2017, Lê Thành Nhi (SN 1997, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) lên mạng xã hội Zalo kết bạn và làm quen với Đ.T.M (SN 2006, quê quán huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Qua một thời gian trò chuyện, Nhi đã “cưa” đổ bé gái 11 tuổi, sau đó dùng lời lẽ dỗ ngọt rồi tiếp cận và quan hệ tình dục với bé gái này. Trong ảnh: Đối tượng Nhi tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TPHCM) 6. Bé gái tố cáo bị cha dượng dâm ô trong buổi học giới tính: Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Danh (25 tuổi, trú huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) kết hôn với người phụ nữ có con gái, đang học lớp 4. Hồi đầu năm, lúc vợ về thăm quê, Danh vào ngủ chung với con riêng của vợ và có hành vi dâm ô. Do Danh dọa đánh, bé không dám kể sự việc với ai. (Ảnh minh họa) 9 phụ nữ đang đánh bạc ăn tiền bị công an bắt quả tang: Tối 8/11, Công an phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai bất ngờ ập vào khuôn viên một nhà hàng đã ngưng hoạt động trên địa bàn và bắt quả tang 9 phụ nữ đang đánh bạc bằng hình thức bài cào. Trên chiếu bạc, công an thu giữ khoảng 21 triệu đồng, 9 xe máy và một số tang vật khác. (Ảnh minh họa)./.

