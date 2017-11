Nóng 24h: Tình tiết mới nhất vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em ở TPHCM

1. Vụ bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em: Sáng 28/11, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12, TPHCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, Quận 12) - người có liên quan đến clip đánh đập các bé được báo chí phản ánh. Bà Linh bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội danh "hành hạ người khác". Trong ảnh: Bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ em. (Hình ảnh cắt từ clip) 2. Vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu: Chiều 28/11, ông Phạm Xuân Hải, luật sư bào chữa ông Nguyễn Khắc Thủy cho hay, ông Thủy đã hoàn tất thủ tục gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án của Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu về hành vi dâm ô trẻ em. Trong ảnh: Bị cáo Thủy tại tòa. Trong đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Thủy khẳng định mình bị oan, không phạm tội. Ông cho rằng, tòa cấp sơ thẩm kết tội ông có hành vi dâm ô với hai cháu D. và HA là không có căn cứ. Phiên tòa vắng mặt các bị hại và người giám hộ là cha mẹ các cháu do đó không thể đối chất giữa bị hại và bị cáo; không có bị hại để làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai có trong hồ sơ vụ án tại phiên tòa. 3. Vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị bắt cóc, sát hại: Chiều 28/11, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa tham gia phá án. Hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm của vụ bắt cóc và sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ. Trong ảnh: Khu vực nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong) 4. Vì tư thù, nam thanh niên trộm tài sản, châm lửa đốt quán của dân: Khoảng 23h ngày 26/11, Đoàn Hữu Thắng (16 tuổi, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đột nhập vào nhà chị Hoàng Thị Ngọc Trâm (trú thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa) trộm 1 máy laptop, trị giá hơn 10 triệu đồng và một số tiền mặt. Khi phát hiện quên chiếc điện thoại của mình ở trong quán, Thắng quay trở lại lấy và bật bếp rán bằng điện để đốt cháy quán. Sau đó, Thắng tiếp tục châm lửa đốt một số tài sản phía bên ngoài quán của chị Trâm rồi bỏ đi. Rất may vụ cháy không lan rộng, một số tài sản bị hư hỏng. 5. Khởi tố và bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh: Làm ăn thua lỗ, chỉ đạo cấp dưới lập quỹ khống, nhằm che giấu số tiền bị thâm hụt, nguyên Giám đốc Công ty Lương thực tỉnh Trà Vinh cùng 3 thuộc cấp bị bắt tạm giam về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 6. Thanh niên chém chết người trong đêm vì không mua được thuốc lá: Khoảng 22h30 đêm 27/11, sau khi uống rượu tại nhà, Vũ Xuân Chiến, ở thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai đến nhà ông Đồng Thanh Quang (38 tuổi), cùng thôn để mua thuốc lá. Vì đã khuya, nên ông Quang không bán thuốc mà đuổi Chiến về. Sau đó, Chiến về nhà lấy con dao phát cỏ của gia đình đến nhà ông Quang để nói chuyện. Sau khi lời qua, tiếng lại, Chiến dùng dao chém 3 nhát vào đỉnh đầu, vai trái, và cánh tay ông Quang. Khi nạn nhân ngã gục, Chiến liền bỏ trốn. (Ảnh minh họa)

1. Vụ bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em: Sáng 28/11, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12, TPHCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, Quận 12) - người có liên quan đến clip đánh đập các bé được báo chí phản ánh.

Sáng 28/11, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12, TPHCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, Quận 12) - người có liên quan đến clip đánh đập các bé được báo chí phản ánh. Bà Linh bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội danh "hành hạ người khác". Trong ảnh: Bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ em. (Hình ảnh cắt từ clip) 2. Vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu: Chiều 28/11, ông Phạm Xuân Hải, luật sư bào chữa ông Nguyễn Khắc Thủy cho hay, ông Thủy đã hoàn tất thủ tục gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án của Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu về hành vi dâm ô trẻ em. Trong ảnh: Bị cáo Thủy tại tòa.

Chiều 28/11, ông Phạm Xuân Hải, luật sư bào chữa ông Nguyễn Khắc Thủy cho hay, ông Thủy đã hoàn tất thủ tục gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án của Tòa án nhân dân TP Vũng Tàu về hành vi dâm ô trẻ em. Trong ảnh: Bị cáo Thủy tại tòa. Trong đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Thủy khẳng định mình bị oan, không phạm tội. Ông cho rằng, tòa cấp sơ thẩm kết tội ông có hành vi dâm ô với hai cháu D. và HA là không có căn cứ. Phiên tòa vắng mặt các bị hại và người giám hộ là cha mẹ các cháu do đó không thể đối chất giữa bị hại và bị cáo; không có bị hại để làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai có trong hồ sơ vụ án tại phiên tòa. 3. Vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị bắt cóc, sát hại: Chiều 28/11, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa tham gia phá án. Hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm của vụ bắt cóc và sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ. Trong ảnh: Khu vực nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Chiều 28/11, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa tham gia phá án. Hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm của vụ bắt cóc và sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ. Trong ảnh: Khu vực nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong) 4. Vì tư thù, nam thanh niên trộm tài sản, châm lửa đốt quán của dân: Khoảng 23h ngày 26/11, Đoàn Hữu Thắng (16 tuổi, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đột nhập vào nhà chị Hoàng Thị Ngọc Trâm (trú thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa) trộm 1 máy laptop, trị giá hơn 10 triệu đồng và một số tiền mặt. Khi phát hiện quên chiếc điện thoại của mình ở trong quán, Thắng quay trở lại lấy và bật bếp rán bằng điện để đốt cháy quán. Sau đó, Thắng tiếp tục châm lửa đốt một số tài sản phía bên ngoài quán của chị Trâm rồi bỏ đi. Rất may vụ cháy không lan rộng, một số tài sản bị hư hỏng. Khoảng 23h ngày 26/11, Đoàn Hữu Thắng (16 tuổi, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đột nhập vào nhà chị Hoàng Thị Ngọc Trâm (trú thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa) trộm 1 máy laptop, trị giá hơn 10 triệu đồng và một số tiền mặt. Khi phát hiện quên chiếc điện thoại của mình ở trong quán, Thắng quay trở lại lấy và bật bếp rán bằng điện để đốt cháy quán. Sau đó, Thắng tiếp tục châm lửa đốt một số tài sản phía bên ngoài quán của chị Trâm rồi bỏ đi. Rất may vụ cháy không lan rộng, một số tài sản bị hư hỏng.

5. Khởi tố và bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh: Làm ăn thua lỗ, chỉ đạo cấp dưới lập quỹ khống, nhằm che giấu số tiền bị thâm hụt, nguyên Giám đốc Công ty Lương thực tỉnh Trà Vinh cùng 3 thuộc cấp bị bắt tạm giam về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Làm ăn thua lỗ, chỉ đạo cấp dưới lập quỹ khống, nhằm che giấu số tiền bị thâm hụt, nguyên Giám đốc Công ty Lương thực tỉnh Trà Vinh cùng 3 thuộc cấp bị bắt tạm giam về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 6. Thanh niên chém chết người trong đêm vì không mua được thuốc lá: Khoảng 22h30 đêm 27/11, sau khi uống rượu tại nhà, Vũ Xuân Chiến, ở thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai đến nhà ông Đồng Thanh Quang (38 tuổi), cùng thôn để mua thuốc lá. Vì đã khuya, nên ông Quang không bán thuốc mà đuổi Chiến về. Sau đó, Chiến về nhà lấy con dao phát cỏ của gia đình đến nhà ông Quang để nói chuyện. Sau khi lời qua, tiếng lại, Chiến dùng dao chém 3 nhát vào đỉnh đầu, vai trái, và cánh tay ông Quang. Khi nạn nhân ngã gục, Chiến liền bỏ trốn. (Ảnh minh họa) Khoảng 22h30 đêm 27/11, sau khi uống rượu tại nhà, Vũ Xuân Chiến, ở thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai đến nhà ông Đồng Thanh Quang (38 tuổi), cùng thôn để mua thuốc lá. Vì đã khuya, nên ông Quang không bán thuốc mà đuổi Chiến về. Sau đó, Chiến về nhà lấy con dao phát cỏ của gia đình đến nhà ông Quang để nói chuyện. Sau khi lời qua, tiếng lại, Chiến dùng dao chém 3 nhát vào đỉnh đầu, vai trái, và cánh tay ông Quang. Khi nạn nhân ngã gục, Chiến liền bỏ trốn. (Ảnh minh họa)