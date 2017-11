Nóng 24h: Tuyên án tử kẻ giết người rồi giả bệnh tâm thần

1. Tử hình kẻ sát hại bạn tù: Ngày 22/11, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, Toà án nhân dân Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm bị cáo Hoàng Quỳnh Vinh (sinh năm 1984, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về tội cố ý gây thương tích, giết người và trốn khỏi nơi giam. Đáng chú ý, trước đó, trong quá trình điều tra, Vinh giả bệnh tâm thần nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y xác định năng lực dân sự và cho ra kết quả Vinh giả bệnh có chủ ý, không mắc bệnh tâm thần. Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo là tử hình. Trong ảnh: Bị cáo Vinh tại tòa. (Ảnh: Người Lao động) 2. Bắt khẩn cấp tên côn đồ đánh phụ nữ, cướp xe máy SH ở Hạ Long: Khoảng 17h20’ ngày 20/11, chị Phạm Thị Thể (SN 1974; trú tại tổ 21, khu 2, phường Hà Trung, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đi xe mô tô nhãn hiệu Honda SH màu đen trắng, BKS 17B9-154.36 trên đường 336 theo hướng từ phường Hà Lầm đi phường Hà Trung. Khi đi đến đoạn cầu Chéo thuộc tổ 55, khu 5, phường Hà Trung, chị Thể bị một nam thanh niên chạy từ vệ đường ra chặn đầu xe, dùng chân đạp vào người khiến chị ngã xuống đường rồi cướp xe, bỏ trốn. (Ảnh: VTC News) 3. Nam thanh niên đưa người yêu của bạn vào nhà nghỉ hiếp dâm: Ngày 22/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tú (SN 2000, trú tại xã Nghi Trung, Nghi Lộc) về hành vi hiếp dâm. Trước đó, bạn của Tú nhờ chở giúp người yêu về nhà. Sau đó đối tượng này đã đưa nạn nhân vào nhà nghỉ và dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với cô gái 17 tuổi. 4. Cặp tình nhân bị bắt cùng 4kg ma túy đá: Công an thành phố Vinh xác định trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An - Hà Tĩnh đưa vào tiêu thụ ở miền Nam, Lê Thùy Trang (31 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang) và người tình Nguyễn Minh Trực (32 tuổi, trú tại TP HCM) là đầu mối quan trọng nên lập kế hoạch theo dõi. Chiều 10/11, tại Hà Tĩnh, Trang xách 4kg ma túy đá vừa mua từ Mùa Nhi Vừa (người Lào) thì bị Công an Nghệ An khống chế. Trực cũng bị bắt khi đang ngồi chờ Trang quay lại để cùng bắt xe khách đi vào miền Nam. (Ảnh: Vnexpress) 5. Triệt phá ổ đánh bạc, bắt giữ 16 đối tượng: Khoảng 13h45 ngày 20/11, Ban chuyên án Công an TP Lạng Sơn đã bắt quả tang tại nhà của đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1964) ở đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, 16 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền; Thu trên chiếu bạc 134,5 triệu đồng, dụng cụ xóc đĩa và một số tang vật liên quan. 6. Lĩnh 6 tháng tù vì trộm 1 con gà về nấu cháo: Ngày 22/11, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử vụ án Ngô Văn Giáp (SN 1984, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo Giáp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Song xét thấy bị cáo có 4 tiền án chưa xóa án tích, nên toà vẫn tuyên phạt Giáp mức án 6 tháng tù./.

