Nóng 24h:Công an lấy lời khai bảo mẫu trong vụ bạo hành trẻ em ở TPHCM

1. Vụ bạo hành trẻ ở trường mầm non: Liên quan đến clip phản ánh về trường hợp 3 bảo mẫu bạo hành trẻ em tại một trường mầm non tư thục nằm trên địa bàn quận 12, TPHCM, ngay trong chiều 26/11, Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng đã có mặt tại ngôi trường này để kiểm tra, xác minh, ghi lời khai của những người có liên quan. Trong đó có làm việc và lấy lời khai của bà L. hiện là chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh, một trong 3 bảo mẫu xuất hiện trong clip. Trong ảnh: Hình ảnh bảo mẫu bạo hành trẻ em tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh. (Ảnh cắt từ clip của báo Tuổi trẻ) Trước đó, trên Báo Tuổi Trẻ TPHCM có đăng tải đoạn clip bà L. cùng với ít nhất 2 bảo mẫu khác đã có hành vi bạo lực khi dạy dỗ các em bé được gửi tại đây. Trong clip những bảo mẫu dùng tay, vật dụng sinh hoạt đánh, tát vào đầu, mặt; dùng chân đạp; một số hành vi khác dùng vật dụng làm bếp như dao, muỗng lớn để múc canh đánh vào bụng, đầu các em bé... Hành vi của những người này được ghi lại vào thời điểm giờ các cháu bé ăn, lúc tắm rửa hay khi ngủ trưa. (Hình ảnh cắt từ clip của báo Tuổi Trẻ) 2. Vụ “nghịch tử” bỏ chất độc vào rượu giết cha: Ngày 26/11, tin từ báo Người Lao Động cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi; ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, cha ruột Nghĩa) và Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, hàng xóm với ông Chí). 3. Mang nữ trang đi bán ngay tiệm vàng bị trộm: Thấy tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn không có ai trông coi, Lê Anh Tài (25 tuổi, trú thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) leo lên mái dùng kéo cắt trần tôn la phông, đột nhập vào trong lấy nhiều nhẫn, vòng trang sức mang về nhà cất giấu. Khi về nhà, Tài đánh rơi sợi dây chuyền và ba vòng tay, vợ của Tài nhặt được. Không biết đó là tài sản trộm cắp nên vợ Tài đã mang đến tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn bán thì bị chủ tiệm phát hiện, báo công an. (Anh: Pháp luật TPHCM) 4. Truy tố lần 2 Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng: Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng lần 2 truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank, chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn nguyên Phó Giám Đốc Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Nhà Bè, TP.HCM về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự. (Anh: CAND) 5. Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội: Khoảng 19h ngày 25/11, tại gia đình anh Lê Hữu Thuận, vợ là Phạm Thị Thanh Huyền, ở khu phố 1, có một đôi nam nữ bịt mặt đi xe máy xông vào nhà, dùng dao uy hiếp và cướp bé gái mới 20 ngày tuổi trên tay bà nội cháu bé rồi tẩu thoát. Trong ảnh: Người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet) Bà nội cháu bé lao theo đôi nam nữ để giằng lại bé gái nhưng bị ngã ngoài cổng và bất tỉnh. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đang ở dưới bếp còn bố cháu bé đang đi đón con trai đầu. Trong ảnh: Nơi bà nội cháu bé bị ngã trong tình trạng mê man. (Ảnh: Phapluatplus)

