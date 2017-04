Nóng trong ngày: Bắn nổ lốp xe khống chế kẻ vận chuyển 500kg tê tê

1. Nổ súng khống chế đối tượng vận chuyển hơn 500kg tê tê: Phòng CSGT Công an tỉnh Hoà Bình vừa tiến hành làm thủ tục bàn giao 118 cá thể têtê với tổng khối lượng 556 kg cùng phương tiện và đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình để tiếp tục điều tra làm rõ. Khoảng 17h55 ngày 5/4, trong quá trình tuần tra, cảnh sát phát hiện xe 7 chỗ BKS 29A-168.06 có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Đối tượng không dừng lại mà phóng xe lao đi, lạng lách, chèn ép làm hỏng xe của cảnh sát giao thông. Để khống chế, cảnh sát đã nổ súng vào 2 lốp xe của đối tượng. 2. Hàng trăm trinh sát vây bắt "bà trùm" ma túy đất Cảng: Sau khi phá chuyên án 983M bắt quả tang đối tượng Đoàn Văn Nghĩa (SN 1991, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra vụ án, sáng 6/4,Công an TP Hải Phòng đã bắt tiếp “bà trùm” của đường dây ma túy này. Trong ảnh, đối tượng Phạm Thị Thu Huyền. 8h35 ngày 6/4, tại số 110 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Công an quận Hồng Bàng kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Phạm Thị Thu Huyền đang nhận 12.000 viên thuốc lắc từ Lê Văn Mang (SN 1987, trú tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh). Trong ảnh, đối tượng Lê Văn Mang. Đảm bảo an toàn cho mỗi lần vận chuyển, “hàng” được đóng gói cẩn thận trong các gói cà phê mà mắt thường khó phân biệt đâu là cà phê đâu là ma túy nhằm qua mắt các cơ quan chức năng. 3. Dùng ngựa thồ thuốc phiện từ Lào về Việt Nam: Khoảng 4h sáng 5/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Điện Biên tuần tra, kiểm soát ở các đường tiểu ngạch thuộc địa bàn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên phát hiện có hai đối tượng dắt theo ngựa thồ chở nhiều bao tải trên lưng có biểu hiện nghi vấn. Thấy tổ công tác, một đối tượng đã bỏ chạy vào rừng, đối tượng còn lại bị lực lượng công an vây bắt. Tang vật thu giữ gồm 50kg quả cây thuốc phiện khô, 2 con ngựa và nhiều vật chứng có liên quan Đối tượng bị bắt giữ là Lò Văn Thanh (SN 1977, trú tại đội 10A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên). Tại cơ quan công an, Lò Văn Thanh khai nhận đã cùng một số đối tượng khác vượt biên sang Lào thu mua quả cây thuốc phiện khô, đợi khi trời tối vận chuyển về Điện Biên tiêu thụ 4. Đấm túi bụi người phụ nữ cướp đi 1 con gà: Sáng 6/4, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Phước (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Điều tra ban đầu, Phước đi loanh quanh trên đường Phan Văn Trị, nhìn thấy chị Lưu Thị Hoa (SN 1970, quê Bắc Ninh, tạm trú quận Gò Vấp) đi xe đạp bán thịt gà dạo bên lề đường đã nảy sinh ý định cướp. Phước lao vào uy hiếp, đấm đá túi bụi chị Hoa rồi lấy 1 con gà bỏ đi, để mặc người phụ nữ bán gà nằm giữa đường. (Ảnh minh họa) 5. Mua ma túy sử dụng và bán kiếm lời: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy đá. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Viết (SN 1970, trú tại phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng). Đối tượng khai mua số ma túy của một người đàn ông Trung Quốc tại bờ sông biên giới phía Việt Nam mang về thành phố Hải Phòng để sử dụng và bán kiếm lời. 6. Ở nhà một mình, bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm: Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Viết Toàn, sinh năm 1996, cư trú tại thị xã La Gi (Bình Thuận) về tội cưỡng hiếp trẻ em. Lợi dụng lúc người lớn đi làm vắng nhà, đối tượng đã vào nhà dụ dỗ rồi cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi. (Ảnh: Công an TPHCM) 7. Tá hỏa phát hiện bạn gái 16 tuổi tử vong ở bên cạnh: Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường tại căn phòng trọ ở khu chợ Nhân Văn (Làng đại học Thủ Đức, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để điều tra cái chết của một thiếu nữ 16 tuổi.Nạn nhân là L.T.N.H (ngụ Củ Chi). (Ảnh: Công an Nhân dân)

