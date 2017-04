Nóng trong ngày: Chồng chém vợ gục tại chỗ rồi đổ xăng tự thiêu

Chồng dùng rìu truy sát vợ rồi tẩm xăng tự thiêu: Chiều 9/4, tại nhà riêng trong hẻm 536 đường Âu Cơ (Phường 10, quận Tân Bình), sau khi cãi vã chuyện gia đình, Văn Đức Hàn (SN 1994) đã dùng chiếc rìu tấn công vợ mình là Đinh Thị Diễm Hồng (SN 1999), cùng quê Ninh Thuận. Trên đường chạy ra khỏi nhà, Hồng bị chồng chém nhiều nhát gục tại chỗ. Người dân xung quanh đến khuyên can, Hàn bất ngờ đổ xăng vào người rồi tự thiêu. Người phụ nữ tử vong trong rừng, trên cổ có vết bầm: Sáng 10/4, Bùi Thị E (SN 1993, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) đi chăn bò trên núi Cuông. Khoảng 15h cùng ngày, đàn bò trở về nhà nhưng người nhà không thấy chị E nên lo lắng và tỏa nhau đi tìm. Cuối giờ chiều cùng ngày, người thân phát hiện chị E tử vong tại khu rừng trên núi Cuông. Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng quần áo bị kéo ngược, trên cổ có vết bầm tím. Vụ đâm tài xế taxi cướp tiền trong đêm: Khoảng 6h30 sáng nay (11/4), lực lượng Cảnh sát hình sự (PC45), thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, người dân tộc Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) là nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi. Vụ thi thể trong bao tải: Trưa 11/4, đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương thông tin: “Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 mẹ con nghi phạm vụ thi thể trong bao tải. Theo đại tá Cù Ngọc Nam, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, chủ đại lý xổ số, ở Thanh Hà, Hải Dương) về tội giết người; Mạc Văn Duy (22 tuổi, con chủ xổ số) về tội giết người, cướp tài sản. Ông già 60 nhiều lần dâm ô với bé gái lớp 6 bị khởi tố: Ngày 1/4, khi cháu N. đạp xe một mình đến nhà Nguyễn Văn Tuyên (60 tuổi, trú tại TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) chơi và tiếp tục bị Tuyên xâm hại, đồng thời yêu cầu kích dục. Sau khi thỏa mãn, Tuyên đi tắm. Do trước đó được Tuyên hứa sẽ cho điện thoại, N. ở ngoài cầm luôn điện thoại của Tuyên đến trường. Khi tắm xong, Tuyên đến trường N. đòi điện thoại. Do bực tức vì bị đổ tội ăn cắp, N. đã kể với cô giáo về hành vi của Tuyên. Ngay sau đó, gia đình N. đã làm đơn trình báo vụ việc với cơ quan công an. Vụ tàu hỏa tông xe tải làm 2 người chết: Ngày 11/4, báo Tuổi trẻ dẫn lời Thượng tá Phạm Văn Triều, Phó trưởng Công an huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Hóa (49 tuổi, trú thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định), nhân viên gác chắn của Đội đường sắt Vân Canh thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến 2 người chết. Bị can Đinh Văn Hóa bị khởi tối về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt theo Điều 208 bộ luật Hình sự trong vụ tàu SQN4 đâm vào xe tải, khiến 2 người chết vào ngày 18/3. Trong ảnh: Đầu máy xe lửa và xe tải đều hỏng nặng Chủ khách sạn dắt gái mại dâm phục vụ quý ông: Trong quá trình kinh doanh khách sạn, do bị thua lỗ, không có tiền trả thuê tòa nhà mỗi tháng hơn 100 triệu đồng, Nguyễn Văn Khanh (SN 1993, quê Hà Nam) làm liều móc nối 8 phụ nữ vào thuê phòng ở trực tiếp trong khách sạn với giá 200.000 đồng/ngày để bán dâm. Kể từ ngày hoạt động, mỗi ngày khách sạn đón từ 50 đến 60 khách nam đến thuê phòng. Khách nam đến yêu cầu trực tiếp với người của khách sạn để mua dâm với giá 800.000 đồng/lượt, tiền phòng khách tự trả. Hành động mất tính người của “đứa con trời đánh: Chiều 8/4, hai mẹ con Bùi Xuân Cường (23 tuổi) lên đồi 32 (thuộc địa bàn xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để làm cỏ sắn. Do trong lúc làm việc, Cường vừa làm, vừa chơi nên bị mẹ chửi mắng. Quá bức xúc Cường đã dùng cuốc bổ nhiều nhát vào đầu, mặt mẹ khiến chị H. tử vong tại chỗ. Sau khi thấy mẹ chết, Cường đã lục soát lấy 1 ĐTDĐ và hơn 5 triệu tiền mặt, rồi đào hố vùi xác mẹ xuống để phi tang. Sau đó, Cường lấy xe máy về nhà tắm giặt xóa dấu vết và đi ăn nhậu, hát karaoke nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Nghi án chồng chém cả nhà, con 5 tuổi chết thảm: Liên quan đến nghi án người chồng chém loạn xạ cả nhà, con 5 tuổi chết thảm tại phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, hiện tại, tình trạng sức khỏe của mẹ, vợ, con Điệp đều đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực. (ảnh: Kênh 14.vn)