Nóng trong ngày: Công an thông tin vụ truy sát trong Bệnh viện Quân y

1. Vụ truy sát trong bệnh viện Quân y 120: Liên quan đến vụ truy sát trong Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khi Cao Quốc Ân đang điều trị vết thương thì 3 đối tượng bịt mặt vào truy sát gây thương tích nặng, sau đó đồng bọn đã đưa nạn nhân này đến nhập viện tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. 2. Người đàn ông ôm bình xăng, khống chế bé trai trong phòng trọ: Sáng 5/9, tại một phòng trọ ở khu nhà trên đường số 7, khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM, đối tượng Nguyễn Văn Thưa (34 tuổi, quê Cần Thơ), ôm bình xăng cố thủ, khống chế một bé trai 3 tuổi và dọa đốt nếu ai xông vào. 3. Vụ đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường: Cơ quan điều tra công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã tiến hành mời 5 người liên quan đến vụ đánh ghen lên trụ sở để ghi lời khai phục vụ công tác điều tra. Hiện công an đã mời được 3 người, còn chị Đ. và anh Ng. có thể đang đi điều trị chấn thương nên chưa đến phối hợp làm việc. 4. Vụ cụ ông 73 tuổi bị sát hại: Thông tin trên An ninh Thủ đô cho hay, liên quan đến vụ cụ ông 73 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội bị sát hại, cơ quan điều tra đã thu lượm được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, lực lượng đã thu giữ được một số hung khí nghi tang vật vụ án, gồm bua, tuýp sắt và dao nhọn. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể cụ ông 73 tuổi. (Ảnh: Lao Động) Theo một thành viên ban chuyên án, dấu vết của hung thủ đã được tìm thấy, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ 1 nghi can của vụ án. Người này có quan hệ họ hàng với nạn nhân. (Ảnh: Zing) 5. Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Thông tin trên Vietnamnet cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp cận hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy nghi là của kẻ dùng mìn giả cướp ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Nai. Trong ảnh: Nghi can dùng xe máy để thực hiện vụ cướp. (Ảnh: Công an cung cấp) Chiếc xe máy được giấu ở khu rừng của phân trường Gia Phu (Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc) ở xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Khu vực này cách hiện trường vụ cướp ngân hàng khoảng 40km về phía Bắc, giáp ranh với tỉnh Bình Thuận. Trong ảnh: Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi can cướp tiệm vàng. Theo cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, sáng 4/9, người dân vào khu vực rừng ở phân trường Gia Phu thì nhìn thấy xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen, không biển số trong bụi rậm. Thấy xe có nhiều điểm giống phương tiện mà nghi can cướp ngân hàng HD Bank ở Gia Ray nên người dân đã báo lực lượng chức năng. 6. Đại án Oceanbank: Liên quan đến hành vi cho vay trái quy định 500 tỷ đồng, trả lời LS, Hà Văn Thắm cho biết, bị cáo không bàn bạc, không liên quan đến khoản vay 500 tỷ, mà đó là khoản vay bình thường của ngân hàng. Thỏa thuận chuyển nhượng giữa Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh, bị cáo Hứa Thị Phấn không liên quan. Trả lời LS về việc bị cáo Phấn có được hưởng lợi từ việc chuyển nhượng ngân hàng Đại Tín, Thắm cho biết, Hứa Thị Phấn không được hưởng lợi từ cựu Chủ tịch Oceanbank, còn hưởng lợi từ Phạm Công Danh hay không bị cáo không biết./.

