Nóng trong ngày: Cựu TGĐ Oceanbank khai chi hàng chục tỷ để "cảm ơn"

1. Đại án Oceanbank: Trả lời trước toà, Nguyễn Xuân Sơn khai đã chi chăm sóc khách hàng 200 tỷ đồng, gồm các khoản chi như: các đoàn ngoại giao, chi biếu 30-40 tỷ đồng, trong đó có lãnh đạo của PVN. Ngoài ra, Sơn còn chi cho các doanh nghiệp như Vietsopetro, Lọc hóa dầu Bình Sơn, PV Oil, chi các các đồng chí lãnh đạo vào dịp Tết. Cả Hà Văn Thắm cũng đi cảm ơn. Khi Sơn không còn giữ chức TGĐ Oceanbank mà về PVN thì Thắm có nhờ chuyển đến cho cựu kế toán trưởng, chủ yếu là vào dịp lễ Tết. Ngoài ra còn các khoản tiền chi tiếp khác mà các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước không thể đáp ứng được. Mỗi năm phải chi khoảng 10 tỷ đồng cho các khoản này. Khi Sơn về Tập đoàn thì Hà Văn Thắm tự nguyện hỗ trợ tập đoàn. Sơn cho rằng, việc chi tiền này là tấm lòng của doanh nghiệp. 2. VKS công khai xin lỗi người lái tàu hỏa vụ tai nạn cầu Ghềnh: Sáng 30/8, Viện kiểm sát nhân dân TP Biên Hoà (Đồng Nai) tổ chức buổi xin lỗi công khai với lái tàu Nguyễn Văn Tuý đã bị bắt tạm giam và truy tố oan trong vụ tai nạn sập cầu Ghềnh (Đồng Nai) xảy ra năm 2011. Phát biểu tiếp nhận lời xin lỗi công khai, ông Tuý bật khóc. Ông nói: “Những tổn thất với tôi không thể bù đắp được. Việc xin lỗi lẽ ra phải diễn ra từ hơn một năm trước, khi bản án của toà có hiệu lực. Các cán bộ công an, Viện kiểm sát liên quan trong việc bắt giữ tôi tới nay chưa được biết về xử lý trách nhiệm thế nào”. 3. Cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng: Báo Tiền Phong dẫn lời Thượng tá Trần Phương Đông - Phó trưởng Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết nghi can cướp tiệm vàng Thành Lợi là Hoàng Thanh Khoa (39 tuổi, ngụ ấp Châu Thành) là người bị mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm qua và sống lang thang ngoài đường. Trong ảnh: Khoa lấy dây chuyền ra đếm từng sợi sau khi đập vỡ tủ trưng bày nữ trang của tiệm vàng. (Ảnh bạn đọc cung cấp. Nguồn: Zing) 4. Khống chế bà chủ tiệm điện thoại cướp táo tợn trong đêm: Đêm 29/8, Quang cầm con dao dài khoảng 20cm xông vào một cửa hàng điện thoại di động trên đường ĐT747B (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) khống chế chủ cửa hàng là bà Bùi Thị Phượng. Sau đó, đối tượng này đi vào bên trong đập bể tủ kính để lấy điện thoại. Lúc này, chủ cửa hàng chạy được ra ngoài tri hô. Đối tượng sau đó bị người dân khống chế. 5. Vụ hành hung nhân viên phun thuốc chống sốt xuất huyết: Sáng 30/8, Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Đình Thái (39 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định pháp luật. 6. Nghi án mẹ sát hại con trai 2 tuổi rồi tự vẫn: Khoảng 3h ngày 29/8, chị T.T.P (SN 1989, trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) nghi sát hại con trai của mình là cháu N.T.Q (2 tuổi), rồi uống thuốc tự vẫn. Người thân phát hiện, đưa mẹ con chị P. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong từ trước đó, còn chị P. được chuyển vào bệnh viện tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, sau đó chị T.T.P cũng đã tử vong. 7. Vụ giết bé gái bỏ xác trong lu nước: Ngày 30/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mười (Út Mười, 45 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) mức án tử hình về hai tội hiếp dâm trẻ em và giết người./.

