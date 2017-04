Nóng trong ngày: “Đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã” bị cáo buộc lừa đảo

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Bá Tòng (43 tuổi, nguyên giám đốc), Trần Thị Diễm (47 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã, gọi tắt Công ty Thiên Mã, có trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an Thái Nguyên khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phi Long (SN 1992, HKTT tại thôn Xuân Đồng, xã Hòa Long, T.P Bắc Ninh), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an làm rõ với chiêu bài đăng tin tuyển đại lý mua bán thẻ cào điện thoại với chiết khấu từ 7 -12% giá trị ghi trên thẻ nạp trên mạng xã hội, Long đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đại tá Trần Hoàng Nhủ - Trưởng Công an huyện Đông Hải, Bạc Liêu cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy. Doãn Thành Nam là tài công liên quan đến vụ chìm tàu ở lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu. Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai của 12 thanh niên dương tính với ma túy có mặt tại quán bar V18 Clup (12-20 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vào rạng sáng cùng ngày, để có biện pháp xử lý theo quy định. Theo đó, lúc 0h15, ngày 8/4, hơn 50 cán bộ chiến sỹ Công an quận Ninh Kiều, bất ngờ “đột kích” vào quán bar V18 Clup kiểm tra và phát hiện dân chơi ma túy. V18 cũng là nơi phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Vì đồng tiền, Nguyễn Văn Hóa (SN 1995, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở thành con rối trong tay Việt Tân và các đối tượng cực đoan để chống Đảng, Nhà nước, thành tựu phát triển KT-XH của quê hương. Tại Công an Hà Tĩnh, đối tượng này nhận rõ hành vi vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và khuyên những ai đã, đang thực hiện, ấp ủ hành vi này sớm tỉnh ngộ... Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Linh (SN 1995, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “giết người”. Linh và anh Huỳnh Công Trứ (SN 1979) ở gần nhà nên cùng rủ nhau lên TP.HCM làm thuê ở các công trường xây dựng. Cả hai thuê phòng trọ ở chung trên đường Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh). Tối 1/4, Linh và Trứ mua rượu về nhậu tại phòng trọ với một số người bạn. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2/4, giữa Linh và anh Trứ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng với nhau. Sẵn hơi men trong người và nhớ lại chuyện cũ anh Trứ từng bắt nạt em trai của mình nên Linh đi xuống bếp lấy dao xông lên đâm hai nhát vào ngực của anh Trứ tử vong. Công an Trà Vinh kiểm tra xe ôtô khai tên Hoàng Nam Long (30 tuổi), ngụ khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh điều khiển. Đi cùng với Long là bạn gái tên là Đặng Thị Mộng Tiền (28 tuổi), ngụ ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô của các đối tượng có một khẩu súng bắn đạn bi, bên trong chứa 14 viên đạn, 2 roi điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây đoản bằng kim loại, 1 bình thủy tinh dùng để hút ma túy và 2 bịch ma túy.