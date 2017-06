Nóng trong ngày: Đề nghị Interpol truy bắt, dẫn độ Vũ Đình Duy

Đề nghị Interpol bắt giữ dẫn độ Vũ Đình Duy về Việt Nam: Sáng 28/6, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), cho biết, C46 Bộ Công an đang khẩn trương điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án xơ sợi Polyester Đình Vũ (xơ sợi Đình Vũ). CQĐT đã đề nghị Tổ chức Interpol truy nã quốc tế bị can Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTEX), đã bỏ trốn trước thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố. Trong ảnh, bị can Vũ Đình Duy (Ảnh: Thanh Niên) Bộ Công an thông tin việc khởi tố bác sĩ vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: Sáng 28/6, trả lời báo giới về việc Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam gửi đơn kiến nghị lên Bộ trưởng Công an cho rằng cơ quan điều tra bắt bác sĩ Hoàng Công Lương do liên quan vụ tai biến chạy thận khiến 8 người tử vong là chưa "khách quan và thuyết phục", Trung tướng Đỗ Kim Tuyến (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) cho biết, Bộ chưa nhận được đơn, chỉ nắm bắt thông tin qua báo chí. (Ảnh: VnExpress) Án mạng giữa đường vì nẹt pô xe: Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ một thanh niên bị đâm chết trên đường tại địa bàn huyện Chợ Gạo. Nạn nhân là Nguyễn Tuấn Kiệt, 22 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Giết chết hai người vì bênh em gái ở quán ốc: Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Cao Quốc Việt (25 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Mai Quốc Tuấn (23 tuổi) và Trà Văn Nhớ (19 tuổi, cùng ngụ thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng). (Ảnh: Công an Nhân dân) Đột nhập hàng loạt cơ quan Nhà nước trộm cắp tài sản: Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với 2 đối tượng Trần Anh Linh (SN 1976, trú tại Thới Trị, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và Lê Thành Lộc (SN 1980, trú tại thôn Thuận Thượng 1, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Băng cướp chuyên dàn cảnh gây ra 25 vụ cướp ở Sài Gòn xa lưới: Ngày 27/6, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã bắt được một băng nhóm cướp tài sản. Với thủ đoạn dàn cảnh có người thân bị đánh, tìm cách trả thù rồi chặn đường đánh phủ đầu “con mồi” để tạo tình huống giả đánh lạc hướng người dân xung quanh để cướp tài sản, băng nhóm này đã khai nhận thực hiện 25 vụ cướp tại Thủ Đức, Quận 9 (TPHCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương). (Ảnh: Công an TPHCM) Bắt nhóm nghi can đâm chết người trên quốc lộ 51: CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt thêm một nghi can trong vụ 'hai thanh niên bị đâm gục trong đêm, một người chết', để điều tra về hành vi giết người. Nghi can vừa bị bắt là Bùi Nguyễn Đức Duy (23 tuổi, ngụ Bình Định). Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ 3 nghi can khác liên quan vụ án gồm Vòng Kỳ Đức (22 tuổi), Nguyễn Thành Luận (24 tuổi) và Nguyễn Quang Dũng (22 tuổi, cùng quê Khánh Hòa). (Ảnh: Tuổi Trẻ) Người phụ nữ tử vong trong nhà với vết cắt trên cổ: Khuya 27/6, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà trong con hẻm đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp để làm rõ vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là Đặng Thị Kiều Nga (41 tuổi). (Ảnh: Công an Nhân dân) Lập trang mạng giả lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn thẻ cào: Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trường Xuân (19 tuổi, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: Công an TPHCM)

