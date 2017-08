Nóng trong ngày: Diễn viên Quỳnh Tứ nức nở khai báo lý lịch tại Tòa

Hàng loạt nữ bị cáo trong đại án OceanBank bật khóc khi khai báo lý lịch: Tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm sáng 28/8, trong phần trả lời câu hỏi của Thẩm phán về lý lịch của mình, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ bật khóc nức nở. (Ảnh: Infonet) Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty BSC được tại ngoại, đến tòa trong lặng lẽ. Bị cáo bịt khẩu trang, lẫn trong dòng người làm thủ tục. Bị cáo chỉ cởi bỏ khẩu trang khi làm thủ tục vào phòng xử án (Ảnh: Việt Đức) Phiên tòa xét xử vụ đại án OceanBank bắt đầu từ ngày 28/8 và kéo dài trong 20 ngày. Trong phiên tòa lần này, ngoài Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank hầu tòa với vai trò chủ mưu, còn có nguyên Chủ tịch HĐQT của VNCB Phạm Công Danh. (Ảnh: Vietnamnet) Các bị cáo tại phiên tòa này bị truy tố 4 tội danh gồm: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. (Ảnh: Vietnamnet) Phiên tòa có gần 60 luật sư tham gia tranh tụng. Các đương sự tham gia phiên tòa cũng có tới 727 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các nguyên đơn dân sự, người làm chứng… Đây là con số kỷ lục so với các đại án kinh tế được cơ quan tố tụng trong cả nước đưa ra xét xử thời gian gần đây. (Ảnh: Việt Đức) Hoa hậu Phương Nga xin thay đổi biện pháp ngăn chặn: Sáng 28/8, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã đến TAND TP Hồ Chí Minh nộp đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm rời khỏi nơi cư trú sang cấm xuất cảnh. Trong ảnh, Hoa hậu Phương Nga tại toà án sáng 28/8 (Ảnh: Công an Nhân dân) Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin Phạm Thanh Bình: Chiều 28/8, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an Phú Yên, cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Trong ảnh, con tàu 4000 tấn đóng dở rồi bỏ gỉ sét tại cơ sở đóng tàu của Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên (Ảnh: Người Lao Động) Nam thanh niên xăm trổ bị bạn gái cầm dao đâm từ sau lưng: Chiều 27/8, Đ.Q.T. (26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đi dự tiệc rượu cùng bạn gái. Đến chiều tối, cả hai cùng về nhà thì bạn gái bất ngờ lấy dao đâm T. Người dân phát hiện vụ việc đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an Nhân dân) Bắt khẩn cấp trùm buôn lậu hàng Nhật tại TP.HCM: Sáng 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Vương (40 tuổi, ngụ quận 10), Vũ Văn Dũng (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Buôn lậu". Đây là hai kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu các thiết bị, máy móc số lượng đặc biệt lớn nhập từ Nhật Bản vào Việt Nam vừa được các trinh sát triệt phá.(Ảnh: Công an TPHCM) Bắt được hung thủ đâm chết chủ tiệm thuốc tây: Sau nhiều giờ truy bắt, tối 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Đồng Nai) phối hợp cùng công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt được Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi) - nghi can đâm chết chủ tiệm thuốc tây vào chiều cùng ngày.

Hàng loạt nữ bị cáo trong đại án OceanBank bật khóc khi khai báo lý lịch: Tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm sáng 28/8, trong phần trả lời câu hỏi của Thẩm phán về lý lịch của mình, bị cáo : Tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm sáng 28/8, trong phần trả lời câu hỏi của Thẩm phán về lý lịch của mình, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ bật khóc nức nở. (Ảnh: Infonet) Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty BSC được tại ngoại, đến tòa trong lặng lẽ. Bị cáo bịt khẩu trang, lẫn trong dòng người làm thủ tục. Bị cáo chỉ cởi bỏ khẩu trang khi làm thủ tục vào phòng xử án (Ảnh: Việt Đức) Phiên tòa xét xử vụ đại án OceanBank bắt đầu từ ngày 28/8 và kéo dài trong 20 ngày. Trong phiên tòa lần này, ngoài Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank hầu tòa với vai trò chủ mưu, còn có nguyên Chủ tịch HĐQT của VNCB Phạm Công Danh. (Ảnh: Vietnamnet) Các bị cáo tại phiên tòa này bị truy tố 4 tội danh gồm: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. (Ảnh: Vietnamnet) Phiên tòa có gần 60 luật sư tham gia tranh tụng. Các đương sự tham gia phiên tòa cũng có tới 727 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các nguyên đơn dân sự, người làm chứng… Đây là con số kỷ lục so với các đại án kinh tế được cơ quan tố tụng trong cả nước đưa ra xét xử thời gian gần đây. (Ảnh: Việt Đức) Hoa hậu Phương Nga xin thay đổi biện pháp ngăn chặn: Sáng 28/8, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã đến TAND TP Hồ Chí Minh nộp đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm rời khỏi nơi cư trú sang cấm xuất cảnh. Trong ảnh, Hoa hậu Phương Nga tại toà án sáng 28/8 (Ảnh: Công an Nhân dân) : Sáng 28/8, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã đến TAND TP Hồ Chí Minh nộp đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm rời khỏi nơi cư trú sang cấm xuất cảnh. Trong ảnh, Hoa hậu Phương Nga tại toà án sáng 28/8 (Ảnh: Công an Nhân dân) Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin Phạm Thanh Bình: Chiều 28/8, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an Phú Yên, cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Trong ảnh, con tàu 4000 tấn đóng dở rồi bỏ gỉ sét tại cơ sở đóng tàu của Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên (Ảnh: Người Lao Động) : Chiều 28/8, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an Phú Yên, cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Trong ảnh, con tàu 4000 tấn đóng dở rồi bỏ gỉ sét tại cơ sở đóng tàu của Công ty Cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên (Ảnh: Người Lao Động) Nam thanh niên xăm trổ bị bạn gái cầm dao đâm từ sau lưng: Chiều 27/8, Đ.Q.T. (26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đi dự tiệc rượu cùng bạn gái. Đến chiều tối, cả hai cùng về nhà thì bạn gái bất ngờ lấy dao đâm T. Người dân phát hiện vụ việc đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an Nhân dân) : Chiều 27/8, Đ.Q.T. (26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đi dự tiệc rượu cùng bạn gái. Đến chiều tối, cả hai cùng về nhà thì bạn gái bất ngờ lấy dao đâm T. Người dân phát hiện vụ việc đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an Nhân dân) Bắt khẩn cấp trùm buôn lậu hàng Nhật tại TP.HCM: Sáng 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Vương (40 tuổi, ngụ quận 10), Vũ Văn Dũng (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Buôn lậu". Đây là hai kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu các thiết bị, máy móc số lượng đặc biệt lớn nhập từ Nhật Bản vào Việt Nam vừa được các trinh sát triệt phá.(Ảnh: Công an TPHCM) : Sáng 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Vương (40 tuổi, ngụ quận 10), Vũ Văn Dũng (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Buôn lậu". Đây là hai kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu các thiết bị, máy móc số lượng đặc biệt lớn nhập từ Nhật Bản vào Việt Nam vừa được các trinh sát triệt phá.(Ảnh: Công an TPHCM) Bắt được hung thủ đâm chết chủ tiệm thuốc tây: Sau nhiều giờ truy bắt, tối 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Đồng Nai) phối hợp cùng công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt được Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi) - nghi can đâm chết chủ tiệm thuốc tây vào chiều cùng ngày. : Sau nhiều giờ truy bắt, tối 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Đồng Nai) phối hợp cùng công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt được Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi) - nghi can đâm chết chủ tiệm thuốc tây vào chiều cùng ngày.