Nóng trong ngày: Ghen tuông mù quáng, chồng giết vợ rồi tự tử

1. Ghen tuông, sát hại vợ rồi tự tử: Khoảng 7h ngày 12/4, bà Nguyễn Thị Nụ (48 tuổi, ngụ ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp) sang nhà con ruột tên Ngô Thị Lan (26 tuổi, ngụ ấp 8) để đón cháu về nhà trông coi. Khi đến nơi, bà Nụ phát hiện cửa sau nhà đã mở toang. Bà bước vào trong nhà thì đau lòng phát hiện chị Lan nằm chết trên giường với nhiều vết đâm trên người. Bà Nụ hô hoán người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ. Mọi người phát hiện thêm Phùng Văn Thành (chồng Lan) ngồi bên bờ ao gần nhà nhưng trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Họ nhanh chóng đưa Thành đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu được 1 bức thư tuyệt mệnh có chữ ký của Thành ở trong nhà. 2. Người đàn ông chết bất thường trong nhà nghỉ: Ngày 15/4, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp 2 nghi can liên quan đến việc anh Võ Thanh Tùng (SN 1981) trú tại Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) chết bất thường tại nhà nghỉ Thúy Vy, tổ 9, thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông). 3. Vụ bị bắt đánh bạc, Bí thư phường nhảy lầu: Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố 4 người trong vụ Bí thư phường nhảy lầu trốn khi bị phát hiện đánh bạc, gồm: Nguyễn Xuân Long (51 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh), Đỗ Quang Minh (39 tuổi, trú tại TP Đông Hà) và Nguyễn Minh Hải (32 tuổi, trú tại TP Đông Hà) bị khởi tố về tội Đánh bạc. Đàm Duy Thanh (38 tuổi, trú tại TP Đông Hà) bị khởi tố về tội Gá bạc. 4. Người đàn ông 62 tuổi dâm ô 2 bé gái: Ngày 14/4, Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã bắt tạm giam đối tượngTrương Văn Nhứt (62 tuổi, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi "dâm ô trẻ em". 5. Dùng thẻ phóng viên giả, hù dọa CSGT bỏ qua vi phạm: Sơn khai nhận làm nghề buôn dưa hấu. Do thường xuyên điều khiển xe ô tô nên Sơn đã nhờ người làm giả thẻ cộng tác viên Kênh truyền hình Công an nhân dân và thẻ lái xe của đoàn làm phim truyền hình Công an nhân dân để lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua mỗi khi vi phạm. 6. Cảnh sát cơ động rượt đuổi tên cướp 17 tuổi lúc nửa đêm: Rạng sáng 14/4, Ngô Văn Huy (17 tuổi) điều khiển xe máy hiệu Exciter áp sát xe máy 2 phụ nữ ở Ngã Sáu và giật túi xách của người phụ nữ ngồi sau. Khi nghe tiếng tri hô, tổ cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngân hàng gần đó và tổ tuần tra của phòng Cảnh sát Cơ động Thừa Thiên -Huế đã dùng xe môtô đuổi theo, tóm gọn Huy đưa về trụ sở công an./.

