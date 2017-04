Nóng trong ngày: Giám đốc Sở mất 400 triệu trong cặp để ở cơ quan

1. Giám đốc Sở bị mất trộm 400 triệu trong phòng làm việc: Sáng 17/4, Công an thành phố Lạng Sơn xác nhận, cơ quan điều tra công an thành phố đang điều tra làm rõ vụ việc, ông Nguyễn Phúc Hà - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lạng Sơn trình báo, bị mất số tiền 400 triệu đồng tại nơi làm việc. (Ảnh: phapluatplus) 2. Khởi tố vụ án cô giáo nghi bị hiếp, giết trong rừng: Chiều 17/4, ông Trương Quang Hải, Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở bìa rừng. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện sự việc. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng sinh năm 1982, là người ở xã Mỹ Hòa (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đã phát lệnh tuy nã toàn quốc đối với bị can. Trong ảnh: Hàng ngày chị E. thường đi chăn bò trên khu đồi này Nguồn tin riêng của phóng viên, nghi can bị truy nã là Bùi Văn D., người cùng xóm với nạn nhân. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. 3. Bà bầu xách thuê ma túy lấy 10 triệu đồng: Sáng 17/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Ngô Thị Hạnh (SN 1983, trú tại xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) về tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy. Hám lợi, nên dù đang mang bầu, Hạnh vẫn nhận lời “xách” thuê 1,1 kg ma túy để lấy số tiền công 10 triệu đồng. 4. Bắt giam tài xế xe tải tông chết 2 mẹ con: Ngày 17/4, cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trọng Luân (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về hành vi, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Luân là người điều khiển xe tải gây tai nạn cho mẹ con chị Nguyễn Thị Thỏa (SN 1981, trú tại xóm Nam Trung, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Trong ảnh, hiện trường vụ tai nạn. 5. Công an vào cuộc xác minh vụ hành hung bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thạch Thất: Ngày 17/4, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ đối tượng hành hung bác sĩ Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thạch Thất vào ngày 16/4. 6. Lấy lời khai tài xế tông chết CSGT: Chiều 16/4, tài xế Trần Mạnh Thông (25 tuổi, quê Hà Tĩnh, thường trú phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã đến Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đầu thú. (Ảnh: ANTV) Tại cơ quan công an, Thông khai, ngày 15/4, Thông điều khiển xe tải chở lợn từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi TPHCM. Khi đến ngã ba Vũng Tàu, TP Biên Hòa thì gặp đội CSGT số 1 Phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt tỉnh Đồng Nai yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Do biết xe mình chở quá tải trọng cho phép, sợ bị phạt, nên Thông không xuất trình giấy tờ mà lên xe nổ máy bỏ chạy. Thấy vậy, Thiếu tá Lê Quang Minh chạy bộ đuổi theo, nhảy lên bám vào gương chiếu hậu của xe tải, nhưng bị trượt tay, ngã vào gầm xe, bị bánh sau xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

