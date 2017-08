Nóng trong ngày: Hà Văn Thắm cho vay 500 tỷ dựa vào niềm tin

Vụ chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai bị sát hại: Liên quan đến vụ chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai bị sát hại, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ các tình tiết liên quan và bất ngờ là trước đó nghi can này còn đâm bị thương 2 người phụ nữ khác. Công an tình nghi, Nguyễn Trọng Đức (SN 1985, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã bị ngáo đá trong quá trình gây án. Trong ảnh: Nghi can Đức tại cơ quan điều tra. (Ảnh: SGGP) Liên quan đến vụ chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai bị sát hại, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ các tình tiết liên quan và bất ngờ là trước đó nghi can này còn đâm bị thương 2 người phụ nữ khác. Công an tình nghi, Nguyễn Trọng Đức (SN 1985, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã bị ngáo đá trong quá trình gây án. Trong ảnh: Nghi can Đức tại cơ quan điều tra. (Ảnh: SGGP)