Nóng trong ngày: Hai bố con hành hung thương binh lĩnh án tù

1. Bố con hành hung thương binh ở Hà Nội lĩnh 42 tháng tù: Theo tòa, hành vi của các bị cáo gây bức xúc trong dư luận khi bị hại là đối tượng được nhà nước quan tâm, là thương binh không có khả năng tự vệ, nên cần một bản án nghiêm khắc để ngăn ngừa đề phòng chung. Bởi vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nhu 27 tháng tù, bị cáo Tài 15 tháng tù. Nguyễn Bá Hùng tham gia đánh ông Vin cũng nhận mức án 15 tháng tù. 2. Chi tiết lời khai kinh hoàng của kẻ đâm chết người tình của mẹ: Lê Xuân Thuận (40 tuổi, ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) khai nhận do không hài lòng về mối quan hệ của mẹ là bà Bùi Thị Học (57 tuổi) với nạn nhân - ông Nguyễn Văn H. (63 tuổi) ở cùng quê với nghi can. Đêm 17/6, Thuận sau khi phát hiện mẹ ra ngoài nên đã bí mật theo dõi. Sau khi phát hiện mẹ gặp ông H., Thuận đã sát hại ông này sau đó bỏ trốn. 3. Giả danh cố vấn Ban Chiến lược TW xin bỏ qua vi phạm giao thông: Chiều 9/6, Tổ Tuần tra giao thông Công an thành phố Phan Thiết phát hiện xe ô tô 61A-253.13 do Nguyễn Hoàng Oanh, trú tại quận 10, TPHCM điều khiển vi phạm chạy quá tốc độ. Khi bị dừng xe kiểm tra, đối tượng đi cùng đã rút thẻ công vụ đặc biệt ghi tên Nguyễn Văn Khánh ra, đề nghị bỏ qua vi phạm. Nội dung trong thẻ thể hiện Nguyễn Văn Khánh giữ chức vụ Ban liên lạc, số hiệu BLL-245, do Thủ trưởng Trần Tử Quang ký ngày 19/6/2016. Mặt sau của thẻ có dòng chữ “Người mang thẻ này được hưởng các quyền bất khả xâm phạm”. 4. Bé gái 13 tuổi bị bạn trai quen trên facebook lừa hiếp dâm: Chiều tối 12/6, A. được Nguyễn Chung Thanh Trí (25 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9, TPHCM) hẹn đến trước khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TPHCM) để cùng đi chơi. Gần nửa đêm, nam bảo vệ dẫn bé gái tới khu đồi ở phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương) rồi dùng vũ lực, ép bé gái vào khu miếu gần đó và hiếp dâm. 5. Xử thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ: Sáng 21/6, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “nhận hối lộ” của các Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ. Tại phiên tòa, có hơn 100 người liên quan được triệu tập đến. 6. Cờ bạc rồi phạm tội, nguyên cán bộ Công an tỉnh lãnh án 10 năm tù: Ngày 21/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Mạnh Hùng (SN 1978, nguyên cán bộ Công an tỉnh Đăk Nông) 10 năm tù giam về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 7. Thiếu niên 14 tuổi đâm bạn vì lời thách đố: Xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông trong chuyện tình cảm, Sau lời thách đố của Nhật, Đoàn Quốc Huy (SN 2003, ngụ phường 7, TP Cà Mau) lấy con dao trong cặp một người bạn đâm vào ngực Nhật rồi bỏ chạy. Nhật được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng được xác định tử vong trước khi nhập viện./.

