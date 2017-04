Nóng trong ngày: Kẻ sát hại 2 mẹ con nói xin lỗi trước khi nhận án tử

1. Vụ vợ con Trưởng ban Dân vận huyện bị sát hại: Sáng 12/4, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ Châu Minh Nhân (21 tuổi, quê Vĩnh Long) - kẻ sát hại vợ và con trai ông Bùi Xuân Thường (Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức) ra xét xử. Tại phiên tòa, Nhân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng trước đó đã bảo lãnh cho bạn thân mượn 20 triệu đồng nhưng đến kỳ trả mà bạn về Bình Định. Sợ mất uy tín nên hắn nảy sinh ý định trộm tiền nhằm trả nợ. Nói lời sau cùng, Nhân bật khóc nức nở, gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Châu Minh Nhân tử hình về tội giết hại vợ và con trai ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức. Tòa cũng tuyên phạt Nhân 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp chung hình phạt là tử hình. 2. Phát hiện thi thể con gái trong rừng: ông Bàm (bố của B.T.E (SN 1993, ở xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) cho biết: Buổi sáng 10/4, E cùng một số người lùa bò lên khu vực núi Cuông gần nhà. Đến chiều, đàn bò trở về nhưng không thấy E về nhà. Trong lúc tìm kiếm, ông Bàm đau đớn khi phát hiện thi thể con gái dưới tán cây rừng. “Cố giữ bình tĩnh, tôi vén áo trên cổ xuống thì thấy vết bầm quanh cổ cùng vết cứa ngang cổ con. Tôi đau đớn, không tin con mình đã chết”, ông Bàm nói trong nước mắt. 3. Vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa: Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Khủng bố”, Trần Anh Thuận (36 tuổi, ở TP.Bắc Ninh) tội “Không tố giác tội phạm” trong vụ "đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh". 4. Vụ người đàn ông bị truy sát trong đêm: Khoảng 21h ngày 10/4, ông Lê Văn Sự (SN 1967, tạm trú H.Củ Chi, TPHCM) ngồi hóng mát với anh Phạm Quốc Khương (SN 1989, tạm trú H.Củ Chi) trước dãy trọ trên đường Tỉnh Lộ 15, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM. Lúc này, hơn 10 đối tượng cầm hung khí đi xe máy tới la lớn: "Chém chết tụi nó đi". Hoảng hồn, cả hai bỏ chạy thoát thân. Ông Sự vấp ngã và bị các đối tượng chém gục tại chỗ. Gây án xong, cả bọn lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được người dân trong dãy trọ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông Sự tử vong do mất nhiều máu. 5. Vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và Phương Trang: Liên quan đến vụ việc trên, hiện công an huyện Di Linh đã khởi tố vụ án để điều tra. Sau khi có kết quả điều tra, sẽ quyết định có khởi tố hay không khởi tố đối với tài xế Nguyễn Long Hưng (SN 1964, trú P.1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - điều khiển xe ô tô khách Thành Bưởi BS: 51B - 207.48 gây tai nạn. 6. Triệu tập đối tượng có hành vi dâm ô bé gái 4 tuổi: Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa triệu tập đối tượng Cao Bá T. (SN 1976, trú tại tổ 1, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ) có hành vi dâm ô trẻ em trên địa bàn phường Thanh Trường. 7. Vào bệnh viện truy sát vì bị mời khỏi tiệc nhậu: Ngày 12/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với vụ việc một số đối tượng kéo vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Cái Nước truy sát./.

