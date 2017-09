Nóng trong ngày: Lộ số thuê bao nhắn tin dọa giết Phó Chủ tịch quận 1

Ông Đoàn Ngọc Hải làm việc với cơ quan điều tra về những tin nhắn dọa giết: Theo An ninh Thủ đô, Công an quận 1 (TPHCM) đã tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ Phó Chủ tịch UBND quận 1 bị nhận tin nhắn dọa giết và đe dọa "xử" cả gia đình sau khi ông Đoàn Ngọc Hải công khai số điện thoại của mình để tiếp nhận thông tin những nơi vi phạm vỉa hè. Trong danh sách các số điện thoại nhắn tin, gọi điện dọa giết có số 0017202472xxx là nhiều nhất và thường quấy nhiễu lúc nửa đêm. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Dân làng vây 2 kẻ nghi trộm chó dưới mương nước: Thông tin trên Dân Việt cho biết, hai ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên nghi trộm chó trốn dưới kênh nước đen để tránh người dân đánh. Ngày 6/9, Người Lao Động dẫn lời ông Phạm Văn Lưu, Chủ tịch xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận clip người dân địa phương vây bắt trộm chó xảy ra trên địa bàn xã. (Ảnh chụp từ clip) Tạm giữ anh trai nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Liên quan vụ cướp táo tợn xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng HD Bank ở thị trấn Gia Ray (Xuân Lộc, Đồng Nai), theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ngày 6/9, Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ Phạm Văn L. (ngụ xã Xuân Hòa, Xuân Lộc) để làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm. L. được xác định là anh trai của P.M.H (28 tuổi) - nghi can trong vụ cướp trên. Vào thời điểm công an khám xét nơi ở, nghi can H. đã bỏ đi. Tại nơi ở của nghi can H., cơ quan điều tra thu giữ 7 trái mìn tự tạo. Bắt một số đối tượng vụ nổ súng thanh toán nhau ở bệnh viện Quân y 120: Liên quan đến vụ thanh toán nhau tại bệnh viện Quân y 120 - Cục Hậu Cần, Quân khu 9 (tại Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), cơ quan công an đã bắt giữ, lấy lời khai các đối tượng có liên quan, thu giữ 1 súng col bắn đạn cao su, vỏ đạn bằng đồng. Giết nữ công nhân để cướp tài sản: Ngày 7/9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ phẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Hữu Thuần (21 tuổi, quê Đồng Tháp) với mức án tử hình tội giết người và cướp tài sản. Do túng tiền nên Thuần nảy sinh ý định giết chị Nguyễn Thị Vỹ (30 tuổi) thuê trọ ở cạnh phòng để cướp chiếc xe máy. Viện Kiểm sát xin lỗi lái phụ tàu SE2 trong vụ tai nạn cầu Ghềnh: Sáng 7/9, Viện KSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Nguyễn Xuân Phú (53 tuổi, lái phụ tàu SE2) tại UBND phường Hiệp Phú (quận 9, TP.HCM). Năm 2011, sau vụ tai nạn giữa tàu SE2 và 6 ô tô ở cầu Ghềnh (Đồng Nai) làm 2 người chết, 22 người bị thương, Viện KSND TP Biên Hòa đã khởi tố, truy tố oan sai đối với ông Nguyễn Xuân Phú và bắt giam ông hơn 9 tháng. Đánh khách qua đò trọng thương vì 2.000 đồng: Ngày 7/9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa khởi tố vụ án và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Huy Quân (17 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành) về hành vi cố ý gây thương tích. (Ảnh minh họa) Cả trăm ô tô, xe máy bị bẫy đinh trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang: Chiều 7/9, trao đổi với VOV.VN, đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, sáng nay đơn vị đã làm việc với tài xế xe ô tô chở vật liệu bị rơi vãi ra đường khiến hàng trăm xe ô tô và xe máy bị thủng xăm. Trong ảnh, những chiếc đinh thu được trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Vây bắt đối tượng chém 2 công an xã trọng thương: Chiều 7/9, ông Bùi Văn Dát - Chủ tịch UBND xã Quý Hòa cho biết, sáng cùng ngày, công an xã Quý Hoà nhận được tin báo đối tượng Bùi Văn Việt (thường trú tại xóm Khả 2, xã Quý Hòa, đã có tiền án, tiền sự) say rượu và vác dao sang nhà ông Bùi Văn Dín (bố vợ Việt, trú tại xóm Khả 1) gây sự đòi giết người, đốt nhà vì mâu thuẫn.(Ảnh minh họa) Gã em rể giết chị vợ bị bại liệt: Ngày 6/9, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Lê Phước (34 tuổi) để lấy lời khai về hành vi Giết người. Công an đã bắt được nghi can khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Đâm người không quen biết trọng thương vì tưởng họ đến đánh mình: Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Vinh (19 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) về hành vi cố ý gây thương tích.

