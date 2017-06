Nóng trong ngày: Ông Mỹ đề nghị Hoa hậu làm “hợp đồng tình cảm“?

Hoa hậu Phương Nga khai 17 lần du lịch nước ngoài cùng ông Cao Toàn Mỹ: Ngày 26/6, ngày thứ 3 của phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ đã xuất hiện nhiều tình tiết bất ngờ. Đó là sự xuất hiện của nhân chứng Lữ Minh Nghĩa, bạn trai của Nguyễn Đức Thùy Dung, người biết rõ mối quan hệ tình cảm giữa Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ cũng như nhân chứng Nguyễn Mai Phương, người được Phương Nga nhắc đến nhiều trong quá trình thẩm vấn trước tòa. Trả lời thẩm vấn của tòa và các luật sư, Nghĩa xác nhận có biết mối quan hệ tình cảm giữa Nga và ông Mỹ đồng thời tiết lộ có sự thông cung giữa các bị can ra bên ngoài. Trong ảnh, Lữ Minh Nghĩa trả lời thẩm vấn của tòa (Ảnh: Zing) Cũng trong phiên tòa hôm nay, các luật sư của bị cáo Phương Nga đã dành phần lớn thời gian để chất vấn ông Cao Toàn Mỹ về 19 chuyến đi nước ngoài, về việc chuyển số tiền 16,5 tỷ đồng cho Phương Nga khi hợp đồng mới chỉ là thỏa thuận bước đầu. Trả lời câu hỏi của luật sư của Phương Nga về bản hợp đồng tình cảm giữa Phương Nga và ông Mỹ , nhân chứng Lữ Minh Nghĩa phủ nhận thông tin cho rằng Nghĩa là người tạo dựng những email về hợp đồng tình cảm này. Ông Nghĩa quả quyết thông tin này là vu khống. Cũng trong phần xét hỏi trước đó, Phương Nga phủ nhận việc mua bán nhà với ông Mỹ. Đồng thời, hoa hậu còn khai rằng chính đại gia này đã đề nghị cô thực hiện "hợp đồng tình cảm". Trước vành móng ngựa, Phương Nga khẳng định trong 17 chuyến bay xuất ngoại cùng ông Mỹ, cô và đại gia đã ở cùng phòng khách sạn. Theo lời của Nga, ông Mỹ đã chi trả tất cả chi phí cho cô trong mỗi chuyến đi. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Nhóm con nghiện vượt biên mang ma túy về bán kiếm lời: Khoảng 4h20 ngày 25/6, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc địa bàn thôn Tùng Sáng (xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), Tổ tuần tra Đồn Biên phòng A Mú Sung đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang vượt biên trái phép mang ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường sông Hồng. Nhậu say, em trai chém chết anh ruột trong đêm: Ngày 26/6, tin từ cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang kết hợp với Công an huyện Long Hồ khám nghiệm hiện trường và truy tìm nghi can Nguyễn Tấn Yên để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là Nguyễn Tấn Nhàn - anh trai của Yên. Trong ảnh, hiện trường vụ việc (Ảnh: Tuổi trẻ) Công an làm rõ vụ cháu bé bị mẹ nuôi cột tay trên xà nhà: Sáng 26/6, ông Lê Chí Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, lực lượng công an huyện đã tìm ra đối tượng có hành vi cột tay cháu bé, treo lơ lửng trên xà nhà khiến dư luận phẫn nộ. Danh tính đối tượng được lực lượng chức năng xác định là Nguyễn Thị Phượng (xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường), nạn nhân là cháu Nguyễn Phương Ngọc A (5 tuổi). (Ảnh chụp từ clip) 3 thanh niên ẩu đả với nhân viên cây xăng, 1 người bị đâm tử vong: Ngày 26/6, cơ quan chức năng huyện Củ Chi (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 1 nam thanh niên bị đâm tử vong xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn. Danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là anh Đặng Phi T (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi). Trong ảnh, cây xăng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: ANTĐ) Hỗn chiến tại quán nhậu, thực khách chạy tán loạn: Đêm 25/6, cơ quan chức năng quận Bình Tân đã hoàn tất công tác ghi nhận hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, truy xét vụ ẩu đả xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn.

Trong ảnh, Lữ Minh Nghĩa trả lời thẩm vấn của tòa (Ảnh: Zing) Cũng trong phiên tòa hôm nay, các luật sư của bị cáo Phương Nga đã dành phần lớn thời gian để chất vấn ông Cao Toàn Mỹ về 19 chuyến đi nước ngoài, về việc chuyển số tiền 16,5 tỷ đồng cho Phương Nga khi hợp đồng mới chỉ là thỏa thuận bước đầu. Trả lời câu hỏi của luật sư của Phương Nga về bản hợp đồng tình cảm giữa Phương Nga và ông Mỹ , nhân chứng Lữ Minh Nghĩa phủ nhận thông tin cho rằng Nghĩa là người tạo dựng những email về hợp đồng tình cảm này. Ông Nghĩa quả quyết thông tin này là vu khống. Cũng trong phần xét hỏi trước đó, Phương Nga phủ nhận việc mua bán nhà với ông Mỹ. Đồng thời, hoa hậu còn khai rằng chính đại gia này đã đề nghị cô thực hiện "hợp đồng tình cảm". Trước vành móng ngựa, Phương Nga khẳng định trong 17 chuyến bay xuất ngoại cùng ông Mỹ, cô và đại gia đã ở cùng phòng khách sạn. Theo lời của Nga, ông Mỹ đã chi trả tất cả chi phí cho cô trong mỗi chuyến đi. 