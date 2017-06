Nóng trong ngày: Rúng động vụ bắn chết người vì ghen ở Khánh Hòa

Rúng động bắn chết người vì ghen ở Khánh Hòa: Khoảng 6h20 sáng 24/6, một nam thanh niên bị bắn chết trong lúc đang dừng xe chờ đèn đỏ tại Quốc lộ 1, đoạn gần cây xăng Chất Đốt, thị trấn Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). (Ảnh: Thái Bình) Nhân chứng cho biết, anh Thiên đi xe máy di chuyển theo hướng ngã tư Thành về phía Nam, thấy tín hiệu đèn đỏ nên dừng lại. Lúc này, từ phía sau, một thanh niên đi xe gắn máy áp sát anh Thiên, bất ngờ rút ra một khẩu súng ngắn màu đen, dí vào sau đầu anh Thiên bắn một phát đạn. Sau khi gây án, đối tượng vứt súng tại hiện trường rồi chạy thẳng về nhà ở Bình Thuận, đến công an tỉnh Bình Thuận đầu thú. (Ảnh: Thái Bình) Nghi can là Huỳnh Út Việt (SN 1984, trú tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Ngay sau đó, Cảnh sát hình sự đã di lý đối tượng về Phòng PC45 - Công an tỉnh Bình Thuận lấy lời khai. Theo thông tin ban đầu, Huỳnh Út Việt bắn chết người do ghen tuông. (Ảnh: Việt Quốc) Tạm giữ nhóm thanh niên giết người trên quốc lộ 51: Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ 3 đối tượng là nghi phạm gây ra vụ án mạng trên Quốc lộ 51 vào ngày 11/6. 3 đối tượng bị tạm giữ là Vòng Kỳ Đức (22 tuổi), Nguyễn Thành Luận (24 tuổi) và Nguyễn Quang Dũng (22 tuổi) đều quê tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu xác định, do bị trêu chọc, nhóm thanh niên này đã rút dao chém chết người. Trong ảnh, một nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đêm 11/6. Băng cướp nhí dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản: Ngày 24/6, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi Cướp tài sản gồm: Nguyễn Thị Tuyết Huyền (18 tuổi, tạm trú thị xã Dĩ An), Trần Thị Luyến (16 tuổi, quê Tây Ninh), Lý Khánh Tường (20 tuổi), Bùi Quang Linh (19 tuổi), Nguyễn Thành Long (17 tuổi) và Lê Thành Quý Tâm (18 tuổi), tất cả đều ngụ TP.HCM. Ca sĩ Uyên Linh mất túi đồ hàng hiệu ở sân bay Tân Sơn Nhất: Trong chuyến bay từ Pháp về TPHCM vào sáng 22/6, do mang nhiều hành lý và bất cẩn, ca sĩ Uyên Linh để quên túi xách chứa nhiều tài sản giá trị ở khu vực soi chiếu số 2 ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất và bị một nữ du khách nước ngoài lấy mất. (Ảnh: Công an TPHCM) Tường trình của ca sĩ Uyên Linh gửi cơ quan chức năng (Ảnh: Công an TPHCM) Nhóm trộm đột nhập từ mái nhà cuỗm tài sản gần 200 triệu: Công an huyện Vĩnh Lộc cho biết, ngày 22/6, đơn vị đã điều tra làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, gồm: Ngô Văn Hùng (SN 1993, ở xã Quảng Nham); Đoàn Công Phong (SN 1987, ở xã Quảng Hải); Lê Văn Hòa (SN 1981, ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương). Khởi tố đối tượng dùng kéo đâm người yêu ở Hải Phòng: Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Văn Hiển (SN 1990, ở thôn Trại Viên, xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”. Bị ép nhận nợ, cắt mạch máu tự tử: Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Huỳnh Lâm Huân (biệt danh Quân già, 37 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Một ngày trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt vợ hờ của Huân là Nguyễn Thị Bích Hà (Hà lửa, 45 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) về tội danh trên. (Ảnh: Công an Nhân dân)

