Nóng trong ngày: Sự thật “hợp đồng tình ái” giữa Phương Nga và đại gia

1. Sự thật về bản "hợp đồng tình cảm" giữa Hoa hậu Phương Nga và đại gia: Theo báo CAND, sau một thời gian bị toà án trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều tình tiết chưa rõ trong hồ sơ vụ án, lần này VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hoa hậu Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của đại gia. Theo kết quả điều tra lại, VKS cho rằng, không đủ căn cứ để chứng minh giữa Nga và ông Mỹ có quan hệ tình cảm liên quan đến số tiền 16,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra lại cũng không chứng minh được ông Mỹ là người sử dụng địa chỉ email mà Dung khai thấy hợp đồng tình dục giữa Nga và ông Mỹ, không đủ cơ sở xác định có hay không hợp đồng tình dục (Ảnh khai thác) 2. Khởi tố vụ án truy sát cả nhà ở Bắc Ninh: Liên quan đến vụ truy sát cả nhà, con 5 tuổi tử vong ở Bắc Ninh,Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Điệp về hành vi giết người. Đại tá Khôi thông tin thêm, do vết thương quá nặng nên đối tượng Điệp đã được bệnh viện trả về với người thân. (Ảnh: giadinh.net) 3. Diễn biến mới vụ nữ nhân viên gác chắn tàu mang thai bị hành hung: Liên quan vụ nữ nhân viên gác chắn tàu mang thai bị hành hung tại đường ngang Định Công (Hà Nội), công an đã mời người lái xe được cho là đã hành hung nữ nhân viên gác tàu đang mang thai lên cơ quan công an để làm việc. Tuy nhiên, theo Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, người bị hại không trình báo sự việc lên cơ quan công an mà chỉ báo với cấp trên của mình. (Ảnh: Thanh Niên) 4. Đặc nhiệm TPHCM đạp ngã tên cướp lúc rạng sáng: Sáng 13/4, Công an quận 1 vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thái (31 tuổi) để xử lý hành vi cướp giật. Trong lúc tuần tra, tổ đặc nhiệm phát hiện đối tượng cướp túi xách của một phụ nữ, nên đã truy đuổi, khống chế đối tượng. 5. Người đàn ông chân tay bị trói tử vong trong nhà nghỉ: Sáng 13/4, một lãnh đạo UBND huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông cho biết sáng cùng ngày công an tỉnh đã họp để chỉ đạo điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói tay, chân tại một nhà nghỉ ở thị trấn Kiến Đức huyện Đắk R’Lấp. Theo tường trình của nhân viên nhà nghỉ, thấy 2 người cùng phòng với ông T. rời đi, nhân viên nhà nghỉ vào kiểm tra, phát hiện ông T. đã chết.(Ảnh: Tuổi Trẻ) 6. Hai nữ sinh tông cụ ông bất tỉnh rồi chở ra gần nghĩa trang: Ngày 13/4, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, sau 4 ngày tích cực điều tra, đơn vị đã triệu tập 2 cô gái liên quan đến vụ việc cụ ông bị tông bất tỉnh rồi đem bỏ mặc ở gần nghĩa trang. 7. Bắt khẩn cấp nghi can hiếp dâm nhiều lần 2 bé gái: Ngày 13/4, Công an Cà Mau cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án và thực hiện bắt khẩn cấp nghi can Hà Vũ Luân để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. (Ảnh minh họa) 8. Hai kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê lĩnh án tử: Ngày 13/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Ma Văn Chiến (SN 1996) và Hoàng Văn Kính (SN 1996), quê Tuyên Quang. Hai bị cáo trước đó bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình tội Giết người, Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản. 9. Học viên cai nghiện vác rựa tìm bạn truy sát: Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Phong (SN 1990, HKTT tại TP HCM) để điều tra về hành vi giết người. Do mâu thuẫn với một học viên khác, Phong vác rựa chém Tấn gây náo loạn cả trường.