Nóng trong ngày: Tạm giam ông bố nát rượu đánh con bầm dập

1. Bố nát rượu đánh con gái 9 tuổi bầm dập: Chiều 5/4, Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) thông tin cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với ông H.V.L. (trú xã Định Trung, TP Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Ông L. được xác định là người có hành vi đánh đập dã man con gái của mình đang học lớp 4, khiến dư luận phẫn nộ thời gian qua. (Ảnh trên Facebook) 2. Nổ súng trong đêm, 2 thanh niên trọng thương: Sáng 5/4, một số người dân sống gần khu vực vòng xuyến giao nhau giữa QL1A với đường Hàm Nghi, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, khu vực này vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến 2 người đi trên xe taxi bị thương nặng. Công an TP Hà Tĩnh đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nổ súng lúc 0h30 ngày 5/4 này. Bước đầu, công an thu giữ được một số đầu đạn tại hiện trường, nhưng chưa xác định được đó là đạn của loại súng nào. 3. Giải cứu bé gái 3 tháng tuổi bị bắt bán sang Trung Quốc: Các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Lào Cai vừa giải cứu thành công một bé gái 3 tháng tuổi bị nhóm đối tượng cướp mang sang Trung Quốc bán. Khoảng 23h ngày 1/4, tại khu vực bờ hồ thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trong lúc bé gái Vàng Thị Máy (sinh ngày 8/1/2017) được chị cõng trên lưng cùng mẹ đi bán hàng rong thì có một nhóm 4 đối tượng lạ mặt tới xin bế chụp ảnh và trả 500.000 đồng. Sau khi bế được bé, 2 đối tượng lên xe máy phóng vụt đi. Hai đối tượng còn lại cũng kịp tháo chạy. Trong ảnh, các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Nhân dân) Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Sa Pa đã tổ chức phong tỏa, lần lượt truy bắt được 2 đối tượng. Hai đối tượng này đã khai ra 2 đồng bọn là Giàng A Dơ và Giàng Seo Hảng. Sáng 4/4, Giàng A Dơ sau khi mang bé Máy sang Trung Quốc bán không thành vì "không được giá" đã mang bé vượt biên quay trở về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng phục kích bắt giữ ngay tại khu vực biên giới thuộc thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát. Trong ảnh, trao trả bé gái về với gia đình (Ảnh: Nhân Dân) 4. Nghi can trong vụ án buôn người bị bắt sau 6 năm trốn truy nã: Vừa qua, tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (Công an tỉnh Yên Bái), Công an tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng đối tượng truy nã quốc tế Trần Thị Lý để điều tra về hành vi mua bán người. Trần Thị Lý là nghi can trong một vụ án mua bán người, cơ quan chức năng đang điều tra, thì đối tượng bỏ trốn. 5. Vứt ma túy bỏ chạy khi gặp tổ tuần tra: Lực lượng cảnh sát ma túy phối hợp với lực lượng CSGT, công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Thò Bá Dê (SN 1980) và Và Bá Pó (SN 1988), cùng trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Trong ảnh, đối tượng Thò Bá Dê. Hai đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài, cả 2 tìm cách mua ma túy ở vùng biên giới giáp nước bạn Lào mang về bán kiếm lời. Trong ảnh, đối tượng Và Bà Pó. 6. Vây bắt sới bạc lúc rạng sáng: Rạng sáng 4/4, tại thôn Dương Cương (xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, Hà Nam) Công an huyện Kim Bảng đã bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa gồm 18 đối tượng trú ở Kim Bảng (Hà Nam) và các huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên (Hà Nội). Đối tượng tổ chức đánh bạc được xác định là Hồ Văn Lượng (trú tại thôn Dương Cương, xã Đại Cương, Kim Bảng). Trong lúc bắt giữ, đối tượng này đã bỏ trốn. 7. Truy tìm tài xế ô tô tông chết người bán hàng trên vỉa hè: Chiều 4/4, một chiếc ôtô được cho chạy trên đại lộ Bình Dương, hướng từ chợ Bưng Cầu về trạm thu phí Suối Giữa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, bất ngờ lao vào quầy bán mắt kính và khẩu trang trên vỉa hè. Bà Nguyễn Thị Đắc (56 tuổi) đang ngồi bán hàng không kịp chạy, bị ôtô tông chết tại chỗ. Trong ảnh, hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Nhân dân) Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ phụ tùng, đèn, vè cản nước có in chữ hãng Huyndai văng tung tóe trên đường (Ảnh: VnExpress) Khẩu trang và mắt kính tung tóe tại hiện trường (Ảnh: VnExpress)