Nóng trong ngày: Thông tin mới nhất vụ cô gái nghi bị giết trong rừng

1. Vụ cô gái nghi bị giết trong rừng: Báo Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định được nghi can chính liên quan tới vụ việc chị Bùi Thị E. (SN: 1993, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) nghi bị hiếp, giết trong rừng. Thông tin tiết lộ, nghi can là nam thanh niên ở cùng xã Mỹ Hòa với nạn nhân. Trong ảnh: Hiện trương nơi phát hiện sự việc. Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân - thông tin trên Công an TPHCM cho hay. Trong ảnh: Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. 2. Vụ trộm 100 lượng vàng ở Bình Định: Báo CAND thông tin, sau nhiều ngày truy lùng, ngày 14/4, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt Phan Phi Đệ (24 tuổi, trú ở ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Trong ảnh: Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng. (Ảnh: CAND) Đây là nghi can thứ hai trong nhóm đối tượng trộm cắp hơn 100 lượng vàng, trị giá hơn 2 tỷ đồng tại hiệu vàng Kim Khánh của bà Võ Thị Khánh ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) rạng sáng ngày 10/3. Hiện Công an tỉnh Bình Định đang di lý Phan Phi Đệ về Bình Định và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để phục vụ cho công tác điều tra. (Ảnh: Công an TPHCM) 3. Vụ thiếu tá CSGT bị xe tải cán chết: Vào lúc 19h15 ngày 15/4, tại Trạm thu phí Cầu Đồng Nai (phường An Bình, TP Biên Hòa), Tổ tuần tra kiểm soát của PC67 đang làm nhiệm vụ tại đây đã ra hiệu lệnh dừng xe tải BS 60C-107.62 đang lưu thông theo hướng Đồng Nai - TPHCM nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh và chạy tiếp. Khi đến khu vực trước gác chắn trạm thu phí, thiếu tá Cảnh sát giao thông Lê Quang Minh (Phòng CSGT - PC47, Công an tỉnh Đồng Nai) đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại. Tuy nhiên tài xế lúc này đã tranh cãi với thiếu tá Minh rồi bỏ lên xe chạy tiếp. Lúc này, thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái của xe tải tiếp tục yêu cầu tài xế chấp hành thì bị trượt ngã và bị bánh sau của xe tải cán lên người, tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường trong đêm (Ảnh: Người Lao động) 4. Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Đầu tháng 4/2017, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1986, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An) tình cờ gặp bà V. (trú xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương), Hiếu giới thiệu mình là Hùng “công an mật” ở tỉnh lên đây truy quét tội phạm. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bà V, Hiếu đã chiếm đoạt của nạn nhân tổng cộng số tiền 26 triệu đồng. 5. Bị truy đuổi, cướp vung dao chém đặc nhiệm tới tấp: Ngày 15/4, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) phát hiện hai thanh niên trên nhanh tay giật túi xách của một phụ nữ đi đường, các trinh sát đặc nhiệm lập tức tăng ga truy đuổi. Trong ảnh: Hai đối tượng bị bắt giữ. Truy đuổi tầm 20 km thì tổ tuần tra ép xe được. Vẫn lì lợm không chịu đầu hàng, người thanh niên ngồi sau rút dao thủ sẵn trong người ra chém liên tiếp vào trinh sát nhưng đặc nhiệm đã quật ngã tóm gọn hai thanh niên trên. Trong ảnh: Dao đối tượng dùng đâm trinh sát đặc nhiệm./.

