Nóng trong ngày: Tin mới nhất nghi án bé lớp 2 bị cưỡng bức, giết hại

1. Nghi án cướp tài sản, hiếp dâm bé gái 9 tuổi: Sau 1 ngày mất tích, đến trưa 21/4, nhiều người ở gần khu vực đã phát hiện thi thể em NTKN (học sinh lớp 2 trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) ở dưới ao nước cách nhà khoảng vài trăm mét. Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết thi thể em NTKN trong tình trạng lõa thể, trên cổ có dấu tích bị siết cổ. (Ảnh minh họa) 2. Mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng: Sau quá trình điều tra, Công an huyện Quảng Điền đã phối hợp bắt giữ các đối tượng có liên quan đến đường dây cá độ qua mạng của Dương Ngọc Long (32 tuổi) trú tại đường Sư Vạn Hạnh, phường Hương Long, thành phố Huế. Dưới sự điều hành của Long, Thái Quang Xí (trú tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) và 18 đối tượng khác mua một trang cá độ nhỏ khác rồi tổ chức cá cược đá bóng qua mạng. Trong ảnh: Đối tượng Thái Quang Xí. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ hơn 70 triệu đồng, cùng một số thiết bị kỹ thuật phục vụ đánh bạc qua mạng. Được biết, chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền cá độ qua mạng từ đường dây này đã lên đến 50 tỷ đồng. 3. Y án chung thân 2 kẻ giết người ở Vĩnh Phúc: Ngày 21/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đã kết thúc phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm gây rúng động dư luận ở tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyên nhân là sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị hại đã mang quan tài diễu quanh thành phố Vĩnh Yên vì cho rằng, vụ án này liên quan đến anh Trần Khánh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giang (con rể của một lãnh đạo UBND tỉnh lúc đó). Trong ảnh: Bị cáo Phùng Mạnh Tuấn và bị cáo Quốc Tú tại phiên tòa phúc thẩm. 4. Bắt quả tang đối tượng buôn 1.600 sản phẩm từ ngà voi: Khoảng 21h ngày 19/4, tại quán cà phê Gia Lê (số 97 Lê Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Bá Tùng (SN 1994, trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) mang theo một túi xách chứa các sản phẩm chế tác từ ngà voi. Qua kiểm đếm, có tổng cộng hơn 1.600 sản phẩm gồm các loại: vòng tròn đeo tay, mặt dây chuyền, tượng phật, nhẫn, tràng hạt…, được chế tác tinh xảo. Tùng khai nhận, đang ngồi chờ khách đến để giao dịch, mua bán thì bị bắt. 5. Trộm đột vòm lấy hơn 70 chỉ vàng trong nhà vắng chủ: Ngày 18/4, gia đình ông uỳnh Ngọc Thanh (49 tuổi, ngụ phường 4, TP Vĩnh Long) đi vắng. Kẻ gian lợi dụng cơ hội này dùng dụng cụ cắt cửa rào, đột nhập vào nhà lấy trộm 50 chỉ vàng 24K và 22,6 chỉ vàng 18K. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 230 triệu đồng. (Ảnh minh họa) 6. Cháu bé 12 tuổi bị “cha nuôi” hiếp dâm: Ngày 22/4, thông tin từ Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Lê Văn Vui, 44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của Vui là em ĐLTN (12 tuổi), đã bị Vui xâm hại nhiều lần. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

