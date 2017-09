Nóng trong ngày: Tình tiết mới vụ đánh ghen lột đồ cô gái giữa đường

1. Đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ giữa đường: Chiều 4/9, ông Nguyễn Minh Thiết, Trưởng công an xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: Ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định 5 người có liên quan đến vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn vào chiều 3/9 gây xôn xao dư luận. 2. Vợ chồng chủ cửa hàng đuổi bắt tên cướp vờ mua rồi cướp điện thoại: Tối 2/9, Võ Chí Nguyên (17 tuổi, quê Cà Mau) đi xe máy mang đến trước cửa hàng điện thoại Hào Nam (khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) dựng xe vào giả vờ hỏi mua điện thoại. Khi chủ tiệm mang 2 điện thoại nhãn hiệu Samsung và Sony cho Nguyên xem, đối tượng liền cầm lấy rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, anh Phương và vợ đã đuổi theo, tri hô người dân cùng đuổi bắt. 3. Bắt siêu trộm chuyên cắt song cửa nhà dân trộm cắp trong đêm: Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, Đỗ Duy Nhân khai nhận, lợi dụng đêm khuya, Nhân sử dụng kềm cộng lực cắt song cửa đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. 4. Điều tra nghi vấn bé gái 13 tuổi bị dâm ô trên quốc lộ 18: Chiều 3/9, lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn cho biết, sáng cùng ngày đơn vị nhận được thông tin trình báo về vụ việc liên quan đến nghi vấn bé gái (SN 2004) bị dâm ô trên đoạn quốc lộ 18 thuộc địa phận huyện. Hiện cơ quan điều tra đang mời nạn nhân, người giám hộ và những người liên quan đến làm việc phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định. 5. Gây tai nạn, vợ chồng lái xe tải sơn lại xe để đối phó với công an: Sau khi gây tai nạn khiến 2 người bị thương, vợ chồng Thủy và Nguyệt bỏ chạy về về TP Vinh, chiếc xe cũng được đưa đến gara để sửa chữa. Chiếc xe được sơn tít lại, thay kính chắn gió để tránh bị phát hiện của cơ quan chức năng. 6. Vụ 2 công nhân bị đâm chết ở Phú Quốc: Sáng 4/9, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 1/9, tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Các đối tượng bị bắt vào khoảng hơn 21h, ngày 3/9, tại nhà một hộ dân ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Trong số các đối tượng bị bắt có Lâm Chấn Hiệp (36 tuổi; ngụ An Giang). Ba đối tượng còn lại, cơ quan công an chưa cung cấp danh tính. (Ảnh: Người Lao động)./. 7. Mâu thuẫn gia đình, vợ dùng cuốc đánh chồng tử vong: Sáng 3/9, ông Trần Minh Châu (SN 1960, trú tại thôn 6, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Phạm Thị Thu (SN 1961). Lúc này, bà Thu ra sau nhà lấy cây cuốc đánh vào đầu ông Châu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi thấy ông Châu tử vong, bà Thu khóa cửa nhà và điều khiển xe gắn máy đến cơ quan công an huyện đầu thú./.

