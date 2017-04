Nóng trong ngày: Trích xuất camera truy gắt gao kẻ cướp vàng ở Huế

Ngày 23/4, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang huy động lực lượng tổ chức truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng Đính Lợi, thị trấn Thuận An. Cơ quan công an đồng thời đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, trưng dụng camera an ninh của tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra. Chiều tối 22/4, một nam thanh niên đi xe máy hiệu Exciter, mặc áo mưa ghé vào tiệm vàng Đính Lợi (Thừa Thiên - Huế) hỏi mua vàng sau đó cướp một số tài sản ở tiệm vàng này rồi tẩu thoát. Ngày 22/4, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ 2 đối tượng mang theo trên người 6.000 viên ma túy tổng hợp. Ma túy được các đối tượng đựng trong 30 túi nilon màu xanh và được ngụy trang trong 4 hộp sữa mang nhãn hiệu Fami. 2 đối tượng khai nhận, chuyển ma túy từ Thanh Hóa lên Lào Cai để bán với giá 4 triệu đồng/túi. Nếu trót lọt sẽ được trả công 5 triệu đồng/người. Ngày 23/4, Công an huyện Lập Trạch nhận được thông tin tại chuồng lợn nhà chị Cảnh có một bao tải dứa dựng ở góc giống dáng ngồi của người. Lúc mở bao tải ra cơ quan công an phát hiện thi thể người phụ nữ trong tư thế ngồi, trên đầu có nhiều thương tích… Lực lượng Công an khẩn trương khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, nổi lên có Trần Xuân Thu (54 tuổi), giáo viên của một trường tiểu học ở xã Vân Trục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an, cho biết cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Xuyến – cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á để điều tra về hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, 59 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an thu giữ tại chỗ 142 triệu động, và một số tang vật khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sới bạc này do Nguyễn Khắc Ngọc và Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng Cộng) đứng ra tổ chức. Hiện Thắng Cộng đang bỏ trốn. Chị N.T.Th đến Công an xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ trình báo về việc con gái của chị là Bùi Ngọc Châu (SN 2014) bị người tình là Lê Văn Nữa (SN 1986, quê Tây Ninh) bắt cóc đem đi đâu không rõ. Mãi đến tối 20/4, Nữa mới gọi điện cho chị Th thông báo đang giữ cháu C và xin được nuôi đứa bé rồi cúp máy. Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an để điều tra về hành vi “bắt cóc trẻ em”. Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt được đối tượng Trần Văn Củ, 33 tuổi, sinh sống tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự. Đây là đối tượng hiếp dâm, dìm xác bé gái 9 tuổi, hiện học lớp 2 Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1 dưới ao. Trần Văn Củ thời gian gần đây thường xuyên theo dõi em NTKN. Ngày 20/4, Củ đã nảy sinh hành động thú tính. Sau đó, sợ bị phát hiện, Củ đã siết cổ em NTKN đến tắt thở