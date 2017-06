Nóng trong ngày: Vì sao Hoa hậu Phương Nga tiếp tục giữ quyền im lặng?

Ngày thứ hai phiên tòa xét xử Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: Sáng 23/6, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi, bạn Nga) về cáo buộc lừa 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ. (Ảnh: Huy Sơn) Trong ngày thứ 2 của phiên tòa, bị cáo Trương Hồ Phương Nga tiếp tục giữ im lặng và bảo lưu những lời khai tại toà cũng như tại cơ quan điều tra trước đó. Theo bị cáo Phương Nga, bản thân luật sư khi tham gia vụ án đã có quan điểm đánh giá về vụ án rồi. Do đó, bị cáo tiếp tục giữ quyền im lặng để luật sư đánh giá vụ việc một cách khách quan. Cuối buổi sáng 23/6, luật sư Phạm Công Hùng, người bào chữa cho Trương Hồ Phương Nga đã công bố nhiều bút lục là lời khai của Nga nhưng không được đưa vào cáo trạng. (Ảnh: Huy Sơn) Tòa chuyển sang thẩm vấn ông Cao Toàn Mỹ, bị hại trong vụ án, về mối quan hệ với bị cáo Phương Nga; về quan hệ làm ăn cũng như các chuyến đi nước ngoài 2 người đi chung. Đại diện Việm Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố tại toà một số lời khai của ông Cao Toàn Mỹ trước đó và thẩm vấn ông này về một số nội dung (Ảnh: Zing) Cuối buổi sáng, chủ toạ tuyên bố phiên toà có thể kéo dài nhiều ngày. Để đảm bảo sức khoẻ cho các bị cáo, tòa nghỉ buổi chiều. Phiên tòa tiếp tục làm việc vào ngày 26/6 tới. (Ảnh: Huy Sơn) Chồng lừa vợ vận chuyển 3kg thuốc phiện ra Hà Nội: Ngày 22/6, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Viết Dũng (SN 1974) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời đấu tranh làm rõ hành vi liên quan đối với Đỗ Thị Dậu (SN 1981) cùng ở tại phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định. Người chồng đâm chết vợ lĩnh án: Ngày 23/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thảo (50 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) với mức án 17 năm tù giam tội Giết người. Bị hại trong vụ án là vợ Thảo. Triệt phá nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở Hải Phòng: Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Duy Cường (SN 1995, ở phường Thành Tô, quận Hải An) về hành vi trộm cắp tài sản. (Ảnh minh họa) Truy bắt nghi phạm đâm chết du khách người Mỹ ở Phố Tây: Liên quan đến vụ một nam du khách người Mỹ bị đâm chết tại khu vực Phố Tây, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn và đang tiến hành truy bắt. (Ảnh minh họa)

