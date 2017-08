Nóng trong ngày: Xác người trong bao tải bị bỏ ở hầm chung cư

Xác người bỏ trong bao tải ở hầm chung cư Lê Thành: 9h sáng 31/8, trong lúc dọn rác ở hầm chung cư Lê Thành (đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM), một nữ công nhân phát hiện bao tải lớn, thấy lạ mở ra thì phát hiện bên trong là thi thể một nam thanh niên. Vụ việc đã được báo cho Công an quận Bình Tân và TPHCM. Cha dượng đốt chết con riêng của vợ: Ngày 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ đối tượng Lưu Văn Bạt (SN 1965, ngụ tổ 10, ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) về hành vi giết người. Nạn nhân là con riêng của vợ Bạt. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Điều tra vụ tông hai người trọng thương rồi lái xe bỏ trốn: Sáng 31/8, Thiếu tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng CSGT Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm một tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người ngồi trên xe máy bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Triệt phá trường gà quy mô lớn ở Phan Thiết: Trưa 31/8, lực lượng cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với công an địa phương, bất ngờ ập vào khu vui chơi giải trí chọi gà Hòa Phước, khu phố 5, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia chọi gà ăn tiền. Cảnh sát nổ súng, bắt giữ tội phạm có hung khí: Ngày 31/8, Công an phường Tân Định (quận 1, TP Hồ Chí Minh) tiến hành hoàn tất hồ sơ chuyển giao Nguyễn Hoàng Dũng (tự “Lắc”, 42 tuổi, ngụ quận 1) cho Công an quận 1 điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “chống người thi hành công vụ”. (Ảnh: Công an Nhân dân) Hỗn chiến gây náo loạn phố cổ Hà Nội: Tối 30/8, tại khu vực trước cửa một quán bar nằm trên phố Mã Mây (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra giữa nhiều người trước cửa quán bar khiến những vị khách, hàng quán xung quanh buộc phải tạm lánh vì sợ bị ảnh hưởng. Tử hình hung thủ đâm chết người yêu, đốt nhà trọ vì ghen: Ngày 31/8, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đã xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Lê Minh Đức (26 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Cần Thơ) về hai tội giết người và hủy hoại tài sản. Nạn nhân bị Đức sát hại là chị Phạm Ngọc Trang Đài - là người yêu của Đức. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Thợ xây chém chết chủ nhà rồi bỏ đi chơi game: Sáng 31/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Linh (SN 1988, ngụ thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) 12 năm tù về tội Giết người. (Ảnh: Dân Trí) Ngày thứ 4 phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại OceanBank: Ngày 31/8, phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) bước sang ngày thứ 4. Một trong những chi tiết đáng chú ý tại phiên tòa hôm nay là Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank – cựu Chủ tịch HĐTV PVN đã thừa nhận nhận hàng trăm tỷ đồng nhưng để chi cho khách hàng, đồng thời phủ nhận việc cầm tiền của ngân hàng.

