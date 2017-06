Nóng trong ngày:Bất ngờ tại phiên tòa xét xử Hoa hậu bị tố lừa đại gia

Diễn biến lần thứ 2 Hoa hậu Phương Nga hầu tòa: Sáng 22/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga (SN 1987 tại Hà Nội) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989 tại TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự. (Ảnh: Huy Sơn) Bắt đầu phiên tòa, cả luật sư của Trương Hồ Phương Nga và luật sư của bị hại Cao Toàn Mỹ đều trình chứng cứ mới. Trong phần thẩm vấn, HĐXX đã cho cách ly 2 bị cáo để xét hỏi riêng (Ảnh: Huy Sơn) Trong phiên tòa buổi chiều đã có diễn biến bất ngờ khi hoa hậu Phương Nga xin giữ quyền im lặng tại phiên tòa. Bị cáo Nga nói rằng mình không có lời khai gì mới và đề nghị được giữ quyền im lặng và giữ nguyên những lời khai trong phiên tòa trước đó.(Ảnh: Zing) Nói về lý do tiếp tục im lặng trong quá trình điều tra vừa qua, Nga khẳng định không tin tưởng cơ quan điều tra nên không khai. Nga cũng nói mình không bị ai ép uổng, đe dọa gì về việc khai hay không khai. (Ảnh: VnExpress) Nga khẳng định việc im lặng này là chủ ý của bị cáo và không thay đổi.(Ảnh: VnExpress) Trong phần thẩm vấn bị hại Cao Toàn Mỹ, ông Mỹ nói không liên quan đến các tài liệu được tung lên mạng nói về mối quan hệ với Phương Nga với lý do ông Mỹ không dùng địa chỉ email này. (Ảnh: Huy Sơn) Về 17 lần xuất ngoại cùng Phương Nga, ông Mỹ nói rằng ông đi công tác, có 8 hoặc 9 lần xuất cảnh chung. Ông Mỹ nói hoàn toàn không biết và không chủ động đi cùng với Phương Nga, không biết ai mời Nga đi các chuyến đó.(Ảnh: Huy Sơn) Về lý do dẫn đến việc nhờ Phương Nga mua nhà, ông Mỹ khai biết Nga do có quan hệ công việc thông qua mạng xã hội vào khoảng năm 2010. Sau đó có nhờ Nga mua bán nhà. Việc mua bán nhà này hai người có ký hợp đồng về việc nhờ mua nhà. Chủ tọa hỏi tại sao số tiền ông Mỹ khai không khớp với số lần chuyển tiền, ông Mỹ trả lời không rành mạch, rằng có sự nhầm lẫn nhưng tổng số tiền thì đúng, chỉ là nhầm lẫn số tiền trong mỗi lần chuyển.và chủ tọa đề nghị giải thích lại. Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào sáng 23/6.(Ảnh: Huy Sơn) Con đâm chết bố đẻ vì bị mắng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Đức Bình (SN 1999, trú tại xóm Nội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì) về hành vi giết cha của mình. Bị ông Trung chửi mắng vì Bình mượn xe của ông Trung ra đường bị CSGT giữ xe, trong lúc mâu thuẫn đỉnh điểm, Bình cầm dao đâm chết cha mình. Trộm tiền trong két sắt chủ nhà: Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Biên (trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) về tội trộm cắp tài sản. Sáng 20/6, Biên đi hái sấu thuê cho bà Ninh (phường Thanh Tuyền), do quên cù nèo ở nhà nên bà Ninh đưa chìa khóa cho Biên về lấy. Biết bà Ninh có két sắt ở trong buồng, Biên tìm chìa khóa mở két lấy trộm 14,8 triệu đồng rồi đập khóa cửa tạo hiện trường giả, sau đó tiếp tục đi hái sấu cùng bà Ninh. Tổ chức đánh bạc ven biển để “né” công an: Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang đối tượng Lê Văn Toán (SN 1960, ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia) đang tổ chức đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác có liên quan… (Ảnh minh họa)

