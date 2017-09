Nóng trong ngày:Thêm nhiều sếp lớn nhận tiền tỷ trong đại án Oceanbank

1. Đại án Oceanbank: Một tình tiết được chú ý trong phiên xét xử đại án Oceanbank ngày 9/9 là bị cáo Nguyễn Minh Thu khai đã chi khoảng gần 19 tỷ đồng cho các cá nhân tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Thu (ảnh: Zing) Cụ thể bị cáo chi chăm sóc khách hàng cho Chủ tịch HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ, kế toán trưởng. Các lần đi đưa tiền, bị cáo đều nhờ bị cáo Phan Thị Tú Anh – cựu Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi đặt lịch gặp gỡ. Nguyễn Minh Thu cho biết, bị cáo đưa cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Giang. Số lần đưa tiền bị cáo không nhớ chính xác. Mỗi lần đưa từ 500 triệu -1 tỷ đồng. Với TGĐ Đinh Văn Ngọc, Nguyễn Minh Thu đưa mỗi lần 500 triệu. “Nếu bị cáo nhớ không nhầm thì trong thời gian đó bị cáo đưa cho anh Hậu vào khoảng 7-8 lần”. "Với anh Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách kế toán bị cáo cũng đưa 500 – 1 tỷ". Kế toán trưởng bị cáo đưa 300-500 triệu đồng. “Bị cáo không nhớ tên họ chính xác mà chỉ nhớ tên là Quang”, Thu lần lượt khai. 2. Bắt 2 đối tượng đánh bảo vệ trường dân tộc nội trú tử vong: Khoảng 22h15 tối 8/9, tại khu nội trú Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Hồ Văn Bàng (17 tuổi) học sinh lớp 12 của trường xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi, quê Hải Dương), bảo vệ nhà trường nên ông Tùng đuổi em B. ra khỏi khu nội trú. Sau đó, Bàng về nhà gọi 2 người quen là Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Muộn cầm theo dao và tuýp sắt xuống trường đuổi đánh ông Tùng khiến người này tử vong sau đó. 3. Triệt phá sòng bạc "khủng" ở trung tâm TPHCM: Trong một căn phòng nhỏ của căn nhà có 18 trụ con hình thức đánh bạc sắp thành hai hàng dọc và một máy chủ chia bài. Số tiền các con bạc đặt cược từ 1- 10 triệu đồng/ván là tối đa. Tuy nhiên theo một trinh sát, số tiền các con bạc đặt cược có thể cao hơn nhiều nếu thỏa thuận với “nhà cái”, thắng thua sau đó sẽ chia theo tỉ lệ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Pháp luật PHCM) Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, phía bên ngoài cơ sở này luôn có người cảnh giới và lắp đặt hệ thống camera dày đặc để theo dõi. Khi con bạc đến ăn thua thì xe được để ở tầng dưới. Riêng căn phòng lắp máy đánh bạc được trang bị 8 camera. (Ảnh: Công an TPHCM) 4. Giết vợ giấu xác trong lu nước suốt 2 tháng: Thông tin trên Vnexpress cho hay, ngày 8/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử lưu động, tuyên phạt Trần Thái Phúc (43 tuổi, quê xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh) 17 năm tù về tội Giết người. Trong ảnh, đối tượng Phúc khai nhận hành vi giết vợ rồi phi tang xác với cơ quan công an (Ảnh: Dân Việt) 5. Chồng sát hại vợ trong đêm rồi đến công an đầu thú: Nạn nhân là bà N.T.M. P. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân bị chồng là Vũ Xuân T. (ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) sát hại trong đêm 5/9, nhưng đến sáng 6/9, người này mới ra cơ quan công an đầu thú. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Qua giám định, trên cổ nạn nhân có vết thương. 6. Bị can hơn 70 tuổi đã dâm ô 4 trẻ em ở Vũng Tàu: Theo Tuổi trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Vũng Tàu đã chuyển kết luận điều tra vụ án "dâm ô với trẻ em" sang viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi). Theo kết luận điều tra, bị can này đã có hành vi dâm ô với bốn trẻ em từ 2012 đến 2014. (Ảnh: Tuổi Trẻ). 7. Bị hàng xóm đánh nhập viện sau khi tố cáo vi phạm trật tự xây dựng: Ngày 9/9, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành thu thập thông tin xác minh, điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông bị nhóm thanh niên hành hung dẫn đến phải nhập viện cấp cứu trên địa bàn./.

