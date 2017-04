Nóng trong ngày:Thi thể phụ nữ trên đồi chè bị xâm hại sau khi bị đánh

1. Xác định nghi can trong vụ người phụ nữ tử vong trên đồi chè: Ngày 21/4, CQĐT công an tỉnh Hà Giang thông tin đã xác định nghi can trong vụ người phụ nữ tử vong trên đồi chè, 2 tay bị trói vào gốc cây trên địa bàn huyện Bắc Quang. Hiện cơ quan công an đang tích cực truy tìm nghi can của vụ án. : Ngày 21/4, CQĐT công an tỉnh Hà Giang thông tin đã xác định nghi can trong vụ người phụ nữ tử vong trên đồi chè, 2 tay bị trói vào gốc cây trên địa bàn huyện Bắc Quang. Hiện cơ quan công an đang tích cực truy tìm nghi can của vụ án.