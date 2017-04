Nóng trong ngày:Thông tin bất ngờ vụ cô giáo nghi bị hiếp, giết ở rừng

1. Phát hiện thi thể nam giới gần nhà nghi can vụ cô giáo mầm non ở Hòa Bình bị sát hại: Sáng 18/4, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực hang đá thuộc xóm Ngay, xã Mỹ Hòa (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và thông báo đến cơ quan chức năng. Điểm khoanh tròn là nơi phát hiện thi thể người đàn ông (Ảnh: KT) Theo nguồn tin riêng của phóng viên, thi thể nam giới trong hang đá có nét giống với hình ảnh nghi can trong vụ án cô giáo tử vong bất thường ở bìa rừng trên địa bàn được phát hiện hôm 10/4. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông. (Ảnh: Công Lý) Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Tân Lạc đang khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân cái chết, đồng thời xác định danh tính nạn nhân xem có phải là Bùi Văn D. nghi can trong vụ cô giáo bị hiếp, giết ở bìa rừng. Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông cách nhà nghi can D. không xa. Trong ảnh, nghi can D. 2. Đôi nam nữ vào khách sạn bị mất trộm ô tô: Sáng 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Đức (SN 1989, trú phường Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, cơ quan chức năng nhận được trình báo của chị L.T.N (trú tại huyện Quỳ Hợp) về việc bị mất trộm nhiều tài sản trong quá trình thuê phòng nghỉ tại khách sạn C.L (phường Lê Lợi, Tp Vinh). Trong ảnh, chiếc ô tô của chị N và bạn Đức trộm trong khách sạn. 3. Clip hàng trăm người vây bắt một phụ nữ nghi thôi miên trộm tài sản: Ngày 18/4 một đoạn clip được đăng tải trên các trang mạng xã hội ghi lại cảnh 1 phụ nữ chạy xe máy bị hàng trăm người dân huyện Diễn Châu, Nghệ An vây lại vì cho rằng người này có hành vi thôi miên để trộm tiền. Trong ảnh, người phụ nữ nghi thôi miên trộm tiền bị người dân vây lại. 4. Phạt chủ quán karaoke thuê tiếp viên múa khỏa thân: Chánh Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang vừa ký quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở kinh doanh karaoke Thy Thy (Tp Mỹ Tho) về việc “Dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm” với số tiền 28 triệu đồng theo Nghị định 158 của Chính phủ. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang tại một phòng hát, có 2 tiếp viên đang múa khỏa thân phục vụ khách hát karaoke. 5. Nghi án người đàn ông bị sát hại trong nghĩa địa ở Đồng Nai: Theo thông tin trên Công an TPHCM, khoảng 16h ngày 17/4, một số người dân khu phố 3 phường Bửu Hòa - TP.Biên Hòa (Đồng Nai) hốt hoảng khi phát hiện một thi thể nam giới chết trong nghĩa địa với nhiều vết thương và bị cắt rời bộ phận sinh dục. (Ảnh: Công an TPHCM) Thông tin trên Công an Nhân dân cho biết, nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Cầm (54 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa TP Biên Hòa). Bước đầu lực lượng khám nghiệm hiện trường xác định ông Cầm chết cách thời điểm phát hiện chưa lâu. Trong ảnh, hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông. (Ảnh: Đất Việt) 6. Chồng phóng dao vào ngực khiến vợ tử vong: Khoảng 17h ngày 17/4, Rơ Rah Sơn (SN 1983, làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê, Gia Lai) và chồng Siu Son (SN 1989) sau khi đi làm về đã uống rượu. Sau đó, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Siu Son đã cầm con dao ném về phía vợ. Người vợ đã không kịp tránh nên con dao đâm trúng ngực. Trong ảnh, làng O Grưng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM) 7. Khởi tố tài xế xe tải tông tử vong Thiếu tá CSGT: Liên quan đến vụ “Thiếu tá CSGT hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1”, chiều 17/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Thông (SN 1992, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. (Ảnh: ANTV)

