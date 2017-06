Nóng trong ngày:Tòa cho tại ngoại, Hoa hậu Phương Nga cười rạng rỡ

Ngày thứ 5 phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi) và Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" kết thúc bằng quyết định của HĐXX cho phép thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với 2 bị cáo này, từ tạm giam sang tại ngoại. (Ảnh: Soha) Phương Nga cười tươi khi lên xe về trại giam (Ảnh: VnExpress) Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố quyết định trả hồ sơ vụ án, điều tra lại những tình tiết, căn cứ buộc tội Phương Nga và Thuỳ Dung đang có mâu thuẫn. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Về số tiền 16,5 tỷ đồng cáo buộc Hoa hậu Phương Nga lừa đảo ông Cao Toàn Mỹ, song tại tòa cả 2 bị cáo đều khẳng định đây là tiền ông Mỹ cho Nga. Đồng thời lời khai của ông Mỹ không nhất quán, nhiều chứng cứ khác cũng thể hiện có mâu thuẫn. (Ảnh: Zing) Trả lời câu hỏi của HĐXX trong ngày thứ 5 của phiên tòa, ông Cao Toàn Mỹ vẫn khẳng định ông chuyển tiền cho Nga để mua nhà giá rẻ, hai bị cao Nga và Dung khai sai sự thật (Ảnh: VnExpress) Kết thúc phần thẩm vấn, Tòa yêu cầu ông Nghĩa và đại diện các luật sư bào chữa cho Nga và Dung ký tên xác nhận niêm phong các tài liệu chứng cứ đã cung cấp. Tòa sẽ đóng dấu niêm phong trên bì thư các tài liệu và đề nghị VKS ký xác nhận. (Ảnh: Vietnamnet) Bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga - ảnh trước) và Lữ Minh Nghĩa lên ký niêm trong các tài liệu chứng cứ đã cung cấp cho tòa (Ảnh: Vietnamnet) Triệu tập đối tượng 3 tiền án, hành hung du khách: Ngày 29/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã cho triệu tập ông Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, ngụ ở đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) tới trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc "chặt chém", hành hung du khách nước ngoài. Mang 5 bánh heroin từ Điện Biên sang Lào Cai tiêu thụ: Công an thành phố Lào Cai vừa triệt phá thành công, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, thu giữ 5 bánh heroin. Đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển số ma túy trên là Đỗ Hoài Nam (trú thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Sự thật vụ CSGT bị đâm xe trước cửa nhà nghỉ ở Thanh Hóa: Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một chiếc xe mô tô CSGT ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) và một chiếc xe máy nằm bên vệ đường trước cửa một nhà nghỉ. Cạnh đó hai thanh niên và 1 chiến sỹ CSGT bị thương nằm dưới đất. (Ảnh: FB) Nhân viên cây xăng tử vong với nhiều vết cắt trên mặt: Sáng 29/6, nhân viên cửa hàng xăng dầu ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk đến làm việc, phát hiện anh Nguyễn Ngọc Trung (30 tuổi) nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu, mặt có nhiều vết cắt. (Ảnh: VnExpress) Vụ “người phụ nữ tử vong trong nhà với vết cắt cổ“ nghi phạm là chồng: Ngày 28/6, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng của vụ án mạng tại ngôi nhà trên đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp phát hiện đem 27/6, bước đầu Công an quận Gò Vấp xác định, người gây ra vụ án mạng trên là Vũ Đình Trọng (43 tuổi, ngụ căn nhà trên). (Ảnh: CAND)

Ngày thứ 5 phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi) và Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" kết thúc bằng quyết định của HĐXX cho phép thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với 2 bị cáo này, từ tạm giam sang tại ngoại. (Ảnh: Soha) Phương Nga cười tươi khi lên xe về trại giam (Ảnh: VnExpress) Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố quyết định trả hồ sơ vụ án, điều tra lại những tình tiết, căn cứ buộc tội Phương Nga và Thuỳ Dung đang có mâu thuẫn. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Về số tiền 16,5 tỷ đồng cáo buộc Hoa hậu Phương Nga lừa đảo ông Cao Toàn Mỹ, song tại tòa cả 2 bị cáo đều khẳng định đây là tiền ông Mỹ cho Nga. Đồng thời lời khai của ông Mỹ không nhất quán, nhiều chứng cứ khác cũng thể hiện có mâu thuẫn. (Ảnh: Zing) Trả lời câu hỏi của HĐXX trong ngày thứ 5 của phiên tòa, ông Cao Toàn Mỹ vẫn khẳng định ông chuyển tiền cho Nga để mua nhà giá rẻ, hai bị cao Nga và Dung khai sai sự thật (Ảnh: VnExpress) Kết thúc phần thẩm vấn, Tòa yêu cầu ông Nghĩa và đại diện các luật sư bào chữa cho Nga và Dung ký tên xác nhận niêm phong các tài liệu chứng cứ đã cung cấp. Tòa sẽ đóng dấu niêm phong trên bì thư các tài liệu và đề nghị VKS ký xác nhận. (Ảnh: Vietnamnet) Bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga - ảnh trước) và Lữ Minh Nghĩa lên ký niêm trong các tài liệu chứng cứ đã cung cấp cho tòa (Ảnh: Vietnamnet) Triệu tập đối tượng 3 tiền án, hành hung du khách: Ngày 29/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã cho triệu tập ông Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, ngụ ở đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) tới trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc "chặt chém", hành hung du khách nước ngoài. : Ngày 29/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã cho triệu tập ông Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, ngụ ở đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) tới trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc "chặt chém", hành hung du khách nước ngoài. Mang 5 bánh heroin từ Điện Biên sang Lào Cai tiêu thụ: Công an thành phố Lào Cai vừa triệt phá thành công, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, thu giữ 5 bánh heroin. Đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển số ma túy trên là Đỗ Hoài Nam (trú thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). : Công an thành phố Lào Cai vừa triệt phá thành công, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, thu giữ 5 bánh heroin. Đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển số ma túy trên là Đỗ Hoài Nam (trú thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Sự thật vụ CSGT bị đâm xe trước cửa nhà nghỉ ở Thanh Hóa: Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một chiếc xe mô tô CSGT ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) và một chiếc xe máy nằm bên vệ đường trước cửa một nhà nghỉ. Cạnh đó hai thanh niên và 1 chiến sỹ CSGT bị thương nằm dưới đất. (Ảnh: FB) : Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một chiếc xe mô tô CSGT ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) và một chiếc xe máy nằm bên vệ đường trước cửa một nhà nghỉ. Cạnh đó hai thanh niên và 1 chiến sỹ CSGT bị thương nằm dưới đất. (Ảnh: FB) Nhân viên cây xăng tử vong với nhiều vết cắt trên mặt: Sáng 29/6, nhân viên cửa hàng xăng dầu ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk đến làm việc, phát hiện anh Nguyễn Ngọc Trung (30 tuổi) nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu, mặt có nhiều vết cắt. (Ảnh: VnExpress) : Sáng 29/6, nhân viên cửa hàng xăng dầu ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk đến làm việc, phát hiện anh Nguyễn Ngọc Trung (30 tuổi) nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu, mặt có nhiều vết cắt. (Ảnh: VnExpress) Vụ “người phụ nữ tử vong trong nhà với vết cắt cổ“ nghi phạm là chồng: Ngày 28/6, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng của vụ án mạng tại ngôi nhà trên đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp phát hiện đem 27/6, bước đầu Công an quận Gò Vấp xác định, người gây ra vụ án mạng trên là Vũ Đình Trọng (43 tuổi, ngụ căn nhà trên). (Ảnh: CAND) : Ngày 28/6, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng của vụ án mạng tại ngôi nhà trên đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp phát hiện đem 27/6, bước đầu Công an quận Gò Vấp xác định, người gây ra vụ án mạng trên là Vũ Đình Trọng (43 tuổi, ngụ căn nhà trên). (Ảnh: CAND)