Nữ Việt kiều Úc bị chồng mới cưới được 10 ngày bóp cổ đến chết

Thông tin trên Công an Nhân dân cho biết, ngày 3/9, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) tiến hành điều tra vụ án mạng tại căn nhà trong hẻm 71 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh. (Ảnh: Công an TPHCM) Thông tin ban đầu, danh tính người phụ nữ xấu số được xác định là bà Maria Nguyễn (SN 1963, quốc tịch Úc), tên thường gọi là bà Ánh. Còn hung thủ gây án là người chồng mới kết hôn với nạn nhân tên Nguyễn Thanh Sơn (SN 1967, ngụ Q.8).(Ảnh: VnExpress) Công an TPHCM dẫn lời những người hàng xóm gần nhà bà Ánh cho biết, bà Ánh và ông Sơn mới kết hôn được khoảng 10 ngày và đang làm thủ tục để xuất cảnh qua Úc định cư. Tuy nhiên, tối 2/9, hai người này xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau về chuyện tiền bạc. Trong lúc bực tức, ông Sơn quật ngã bà Ánh xuống sàn nhà rồi dùng tay bóp cổ đến chết. (Ảnh: Công an Nhân dân) Người hàng xóm cũng cho biết vì bà Ánh sống khép kín nên hàng xóm không hề hay biết gì về vụ việc. Chỉ đến sáng nay, cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường thì mọi người mới tá hỏa, biết bà Ánh bị chồng mới cưới sát hại.(Ảnh: Thanh Niên) Được biết, sau khi thấy người vợ mới cưới đã tử vong, ông Sơn lấy dây điện quấn vào tay tự sát nhưng không chết. Sáng nay, hung thủ tỉnh dậy và đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.(Ảnh: Công an Nhân dân) Tiếp nhận tin báo, công an quận Bình Thạnh cùng các đội nghiệp vụ của công an TP.HCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.(Ảnh: Công an Nhân dân)

