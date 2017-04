Nửa đêm, đột nhập vào nhà hiếp dâm thiếu nữ

Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết, ngày 10/4 đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần V. Tr. (27 tuổi, trú tại thôn Kim Lũ, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, Hà Nam) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Trần V. Tr. tại cơ quan điều tra.

Theo đó, ngày 8/4, chị N.T.H. (18 tuổi, trú ở xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng) có gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng về việc đêm 8/4 khi chị đang ngủ ở nhà một mình thì có 1 đối tượng đột nhập vào nhà, khống chế đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đau đớn và tủi nhục, chị H. đã làm đơn trình báo lên Công an huyện Kim Bảng.

Sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Công an huyện Kim Bảng đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam khoanh vùng những đối tượng tình nghi. Sau mấy tiếng đồng hồ, lực lượng xác định được nghi can là Tr.

Tại cơ quan điều tra, Tr. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ./.