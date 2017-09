Ông lão U80 hiếp dâm bé 3 tuổi ngồi không vững trong suốt phiên Tòa

Chiều 6/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án Hiếp dâm trẻ em xảy ra tại huyện Ba Vì (Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Danh Vĩnh (SN 1938, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội). Trong ảnh: Bị cáo Vĩnh mệt mỏi nằm ở ghế chờ trước phòng xử án khi phiên tòa chưa mở. (ảnh: Dân Việt) Nguyễn Danh Vĩnh bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em theo Điều 112 Bộ luật hình sự. Trong ảnh: Con trai và chiến sĩ công an phải dìu bị cáo vào tham dự phiên tòa. (ảnh: phunuvietnam) Theo cáo trạng, sáng một ngày đầu tháng 10/2015, bé Hà (3 tuổi) cùng bạn sang nhà ông Vĩnh để chơi. Cả 2 đã vào phòng bếp (tầng 1) lấy chai nước trong tủ lạnh để uống. Từ tầng 2 xuống, ông Vĩnh thấy bé Hà đang cầm chai nước đã đóng thành đá nên dụ cách giúp bé gái có nước uống. Thấy bạn của Hà định đi theo lên tầng, Vĩnh đã cản lại. (ảnh: Dân Việt) Khi lên đến phòng ngủ tầng 2, cụ ông nổi "cơn thú tính" rồi bế cháu N. ngồi lên giường và thực hiện hành vi xâm hại cháu N. Khi bé phản ứng, Vĩnh nói: “Cháu nằm im, ông sẽ cho bim bim” và thực hiện đến cùng hành vi phạm tội của mình. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình cháu N. đã sang đối chất với ông Vĩnh. Ban đầu, Vĩnh còn quanh co chối tội nhưng sau đó "yêu râu xanh" đã thừa nhận hành vi của mình. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh phải có người dìu trước vành móng ngựa (ảnh: zing.vn) Ngày 6/10/2015, anh H. (bố bé N) đến cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Ba Vì để tố cáo hành vi của đối tượng. Bản giám định của cơ quan chức năng cũng xác định bé gái 3 tuổi có dấu hiệu bị xâm hại. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Danh Vĩnh cũng đã khai nhận hành vi phạm của mình. (ảnh: công lý) Ngày 24/3/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội tổ chức dựng lại hiện trường và thực nghiệm điều tra vụ án theo lời khai của Nguyễn Danh Vĩnh xác định. Quá trình dựng lại và thực nghiệm xác định lời khai nhận của Nguyễn Danh Vĩnh phù hợp với kết quả dựng lại hiện trường và thực nghiệm điều tra. (ảnh: phunuvietnam) Sau gần 2 năm xảy ra vụ việc, bị cáo Vĩnh đối diện với gia đình bị hại trong phiên tòa sơ thẩm. Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng, chủ tọa phiên tòa hỏi lại bị cáo về hành vi phạm tội, ông Vĩnh run rẩy tay chân, thừa nhận toàn bộ hành vi. Trong ảnh: Bị cáo bị tụt huyết áp và phải nhờ người thân cõng về sau khi Tòa xử án (ảnh: KT) Chủ tọa hỏi lại bị cáo bị truy tố về hành vi hiếp dâm trẻ em có đúng người đúng tội hay không? Bị cáo cúi đầu im lặng…Trong ảnh: Căn phòng nơi bị cáo Vĩnh thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu bé (ảnh: KT) Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định, khi thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em, bị cáo Vĩnh đã 77 tuổi, có đầy đủ khả năng nhận thức về hành vi của mình. Là người ông, người bố, là trụ cột trong gia đình, thay vì làm gương cho con cháu noi theo thì bị cáo lại thực hiện hành vi ô nhục, bị cả xã hội lên án. Trong ảnh: Trong suốt phiên tòa, bị cáo ngồi ngả ra ghế tựa và con trai phải ngồi giữ. (ảnh: Dân Việt) Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình, phẫn nộ trong dư luận nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe. Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Danh Vĩnh 8 năm tù về tội danh Hiếp dâm trẻ em, đồng thời bồi thường 33 triệu đồng cho bị hại. (ảnh: zing.vn)

