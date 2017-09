Phá trường gà, bắt 34 đối tượng ở Tiền Giang

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm đá gà tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tạm giữ 34 đối tượng cùng số tiền thu được tại hiện trường hơn 56 triệu đồng.

Sau thời gian cử trinh sát theo dõi, khoảng 15h30 ngày 4/9, các trinh sát hình sự và cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang đột kích, bắt quả tang 34 con bạc đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền trên phần đất trống của ông Nguyễn Văn Sách (51 tuổi), ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.

Tại hiện trường, công an tạm giữ 34 đối tượng, 3 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 20 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ, 29 điện thoại di động, 17 xe máy và hơn 56 triệu đồng. Qua điều tra của cơ quan công an, trường gà do Phan Văn Son (44 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) đứng ra tổ chức.

Trường gà này ở khu đất trống nằm sâu trong hẻm, xung quanh là các đầm nuôi tôm, có lực lượng cảnh giới nghiêm ngặt nên lực lượng chức năng khó phát hiện. Hàng ngày, Phan Văn Son quy tụ nhiều đối tượng đến đây đá gà ăn tiền gây bức xúc trong nhân dân.

Các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng cờ bạc này./.

