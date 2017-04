Qua đêm tại khách sạn, đôi nam nữ bị lấy cắp ô tô Fortuner

Sáng 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Đức (SN 1989, trú phường Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Đức tại cơ quan điều tra

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được trình báo của chị L.T.N (trú tại huyện Quỳ Hợp) về việc bị mất trộm nhiều tài sản trong quá trình thuê phòng nghỉ tại khách sạn C.L (phường Lê Lợi, Tp Vinh).

Theo trình báo của nạn nhân, số tài sản trên có thể bị mất từ khoảng 22h ngày 11/4 tới sáng hôm sau. Kẻ gian đã lấy đi 1 điện thoại Nokia 8800 gold, 1 điện thoại Iphone 6 plus, 1 ví da nam chứa giấy tờ tùy thân của anh N.V.N (bạn chị N) và khoảng 2 triệu đồng, 1 đồng hồ nam và 1 ô tô Fortuner. Tổng giá trị tài sản ước tính gần 1 tỷ đồng.

Chuyên án mang bí danh 417T được xác lập. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trích xuất camera khách sạn và các hộ dân gần đó, ban chuyên án phát hiện Lê Hoàng Đức có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đến 15h30 ngày 14/4, khi Đức đang ở gần nhà, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, phát hiện trên tay Đức là chiếc đồng của anh N, trong túi quần là chiếc điện thoại Nokia 8800 gold.

Chiếc ô tô Đức trộm của đôi nam nữ.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận, vào khoảng 22h30 ngày 12/4, Đức đến khách sạn C.L với mục đích lợi dụng sơ hở của khách thuê phòng để lấy trộm tài sản.

Tại đây, Đức phát hiện một phòng đang sáng đèn, Đức trèo qua lan can, đi đến cửa sổ lấy sạch toàn bộ tài sản trên bàn, gồm cả chìa khóa ô tô. Đức xuống sảnh, dùng chìa khóa bấm tìm xe và nhanh chóng điều khiển xe rời khách sạn. Chiếc ô tô sau đó được Đức giấu trong một khu chung cư đang xây dựng ở phường Lê Lợi, chìa khóa xe giấu trong một lùm cây ven đường. Điện thoại, đồng hồ được Đức sử dụng, còn tiền mặt đã đem tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.