Rúng động những vụ nam sinh đoạt mạng bạn vì lý do cỏn con

Khoảng 20h30 ngày 12/1, trong lúc lên chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp TPHCM) chơi, N.T.T.H (15 tuổi) lấy điện thoại ra nhắn tin nên Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) thấy điện thoại đắt tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Bình liền dùng tay giật điện thoại của Hằng nhưng bị nạn nhân giật lại. Trong ảnh: Bị cáo Bình tại tòa. (Ảnh: CAND) Vì quyết chiếm đoạt điện thoại của bạn, Bình nhặt cục đá đánh mạnh vào đầu H. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Bình cướp điện thoại đem bán được 900.000 đồng, rồi quay lại chung cư giấu xác H. ở lối thoát hiểm. Trong ảnh: Hình ảnh của bị cáo bị camera ghi lại. (Ảnh: Kênh 14) Để che giấu hành vi phạm tội, Bình ra chợ mua thùng xốp rồi mang đến chung cư bỏ xác H. vào. Bình thuê xe ba gác với ý định chở xác H. đi phi tang. Tuy nhiên, khi vận chuyển thùng xốp có chứa xác H. xuống bên dưới, Bình bị bảo vệ chung cư phát hiện. Toàn bộ hành vi che giấu tội ác của Bình cũng bị camera chung cư ghi lại. Trong ảnh: Người nhà nạn nhân cầm di ảnh bé gái lên toà. (Ảnh: Kênh 14) Ngày 9/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Quốc Bình mức án 12 năm tù về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp mức án là 12 năm tù. (Ảnh: KT) Vào 0h54 ngày 22/8, khi Nông Ánh Ly (SN 2001, học sinh lớp 11, Trường THPT Bảo Lâm), trú tại xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đang chơi điện tử tại quán thì bị Nông Trung T. (19 tuổi, trú tại khu II, thị trấn Pác Mầu, huyện Bảo Lâm) kéo ra ngoài đánh. (Ảnh: Công an cung cấp) Khi về đến đầu cầu khu II, thị trấn Pác Mầu, Ly đánh lại T. liên tục vào vùng mặt, đầu cho đến khi T. nằm bất động. Sau đó, Ly kéo T. ra rìa đường, vứt xuống ruộng gần đó rồi về phòng trọ thay quần áo và quay lại quán điện tử lấy xe máy. Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can về hành vi giết người và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Nông Ánh Ly tại cơ quan công an. (Ảnh: Bế Quang/Báo Giao thông) Tối 13/6/2016, Nguyễn Tiến Đạt (15 tuổi, ở Hà Nội) cùng Đinh Văn Hiếu (14 tuổi) và nhóm nam sinh ngồi chơi ở cổng nhà. Thấy Đạt vào trong, Hiếu nhổ nước bọt xuống ghế của bạn. Khi quay ra, Đạt không để ý nên ngồi vào và bị cả nhóm trêu đùa. Đạt tức giận, thách Hiếu nhổ nước bọt lần nữa và ngay khi cậu bạn thực hiện, xô xát đã xảy ra. Hiếu được các bạn can ngăn, kéo đi nhưng ngay sau đó đã quay lại đánh và bị Đạt cầm dao chém vào mạn sườn khiến tử vong. (Ảnh minh họa) Xét hành vi của Đạt bắt nguồn từ một lỗi khác của nạn nhân, khi phạm tội lại chưa đủ 18 tuổi nên tòa tuyên phạt 7 năm tù về tội Giết người. (Ảnh: Vietnamnet)

