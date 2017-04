Tài xế taxi chết trong xe: Chiêu “buông lời ong bướm” của nữ nghi can

Liên quan đến vụ “người đàn ông chết trong taxi” được người dân phát hiện chiều 26/3, báo Công an TPHCM cho biết, Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ nghi can Phạm Thị Kim Loan (47 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. (Ảnh: Vietnamnet) Khai với công an, Loan cho biết đêm 25/3, y cùng người phụ nữ tên Võ Thị L. đi xe ôm đến ngã tư Ga, Q.12, TP.HCM. Sau đó, cả hai đi bộ về hướng Q.Gò Vấp. Khi đi, Loan mang một lượng lớn thuốc mê trong người với mục đích tìm “con mồi” ra tay hòng cướp tài sản. Đến đường Nguyễn Oanh, Loan lên xe của ông H. ( SN 1966, quê Long An, ngụ Q.Gò Vấp) còn L. đi nơi khác. Trên đường đi, Loan “buông lời bay bướm” gợi mở và nói ông H. ghé điểm bán hàng tạp hoá mua 4 lon bia, 1 gói bò khô. Rạng sáng 26/3, Loan yêu cầu tài xế đậu xe ở góc tối trong hẻm 74 Tam Châu, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức để cả hai nhâm nhi. Lợi dụng lúc ông H. không để ý, Loan bỏ thuốc mê vào lon bia của ông H. khiến nạn nhân mê man, bất tỉnh. Sau đó, Loan lấy tiền và 1 ĐTDĐ của tài xế H. rồi tẩu thoát. Tài sản cướp được, Loan cho người tình chiếc ĐTDĐ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an TPHCM) Qua công tác nắm tình hình và dữ liệu hệ thống camera an ninh ở hiện trường vụ án, công an xác định Loan là nghi can chính nên mời về trụ sở lấy lời khai. Bước đầu, Loan khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Ảnh: Kiến thức) Thông tin trên Vietnamnet cũng cho biết, Loan khai trước đó vài ngày có hạ độc thủ 1 người xe ôm ở Q.12 để cướp xe nhưng sau đó có người phát hiện nên đã trả lại xe. (Ảnh: Người đưa tin) Giới giang hồ gọi Loan là "phù thủy gây mê". Đối tượng từng bị bắt cách đây 6 năm vì thực hiện hơn 20 vụ chuốc thuốc mê lừa đảo lấy tài sản trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành giáp ranh. Khoảng 1 năm trước, Loan vừa chấp hành xong án trở về. Đối tượng sống cùng người tình hờ ở phòng trọ trên địa bàn quận Thủ Đức. (Ảnh: Dân Trí)./.

Liên quan đến vụ “người đàn ông chết trong taxi” được người dân phát hiện chiều 26/3, báo Công an TPHCM cho biết, Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ nghi can Phạm Thị Kim Loan (47 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. (Ảnh: Vietnamnet) Khai với công an, Loan cho biết đêm 25/3, y cùng người phụ nữ tên Võ Thị L. đi xe ôm đến ngã tư Ga, Q.12, TP.HCM. Sau đó, cả hai đi bộ về hướng Q.Gò Vấp. Khi đi, Loan mang một lượng lớn thuốc mê trong người với mục đích tìm “con mồi” ra tay hòng cướp tài sản.

Đến đường Nguyễn Oanh, Loan lên xe của ông H. ( SN 1966, quê Long An, ngụ Q.Gò Vấp) còn L. đi nơi khác. Trên đường đi, Loan “buông lời bay bướm” gợi mở và nói ông H. ghé điểm bán hàng tạp hoá mua 4 lon bia, 1 gói bò khô. Rạng sáng 26/3, Loan yêu cầu tài xế đậu xe ở góc tối trong hẻm 74 Tam Châu, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức để cả hai nhâm nhi. Lợi dụng lúc ông H. không để ý, Loan bỏ thuốc mê vào lon bia của ông H. khiến nạn nhân mê man, bất tỉnh. Sau đó, Loan lấy tiền và 1 ĐTDĐ của tài xế H. rồi tẩu thoát. Tài sản cướp được, Loan cho người tình chiếc ĐTDĐ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an TPHCM)

Qua công tác nắm tình hình và dữ liệu hệ thống camera an ninh ở hiện trường vụ án, công an xác định Loan là nghi can chính nên mời về trụ sở lấy lời khai. Bước đầu, Loan khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Ảnh: Kiến thức)

Thông tin trên Vietnamnet cũng cho biết, Loan khai trước đó vài ngày có hạ độc thủ 1 người xe ôm ở Q.12 để cướp xe nhưng sau đó có người phát hiện nên đã trả lại xe. (Ảnh: Người đưa tin)

Giới giang hồ gọi Loan là "phù thủy gây mê". Đối tượng từng bị bắt cách đây 6 năm vì thực hiện hơn 20 vụ chuốc thuốc mê lừa đảo lấy tài sản trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành giáp ranh. Khoảng 1 năm trước, Loan vừa chấp hành xong án trở về. Đối tượng sống cùng người tình hờ ở phòng trọ trên địa bàn quận Thủ Đức. (Ảnh: Dân Trí)./.