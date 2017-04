Tài xế taxi Mai Linh lao xe vào tên cướp như phim hành động

Trong lúc đến bãi xe để giao ca trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 20/4, tài xế taxi Mai Linh Nguyễn Văn Hoàng thấy một nhóm thanh niên đang áp sát một phụ nữ đứng đón xe ra sân bay. Trong ảnh, tài xế Nguyễn Văn Hoàng (Ảnh: Vinh Quang) Ngay sau đó, một tên trong nhóm giật túi xách của người phụ nữ này rồi phóng xe bỏ chạy. Ngay lập tức, tài xế Hoàng liền tăng ga bám theo băng cướp, rồi húc thẳng chiếc xe tên cướp đang giữ túi xách khiến cả người và xe ngã lăn ra đường. Hiện trường vụ tài xế Hoàng tông thẳng xe ô tô vào xe máy của tên cướp (Ảnh chụp từ clip) Do bị tông trúng bất ngờ nên tên cướp không kịp trở tay, lồm cồm bò dậy và chạy vào đám đông đang lưu thông trên phố, để lại chiếc túi xách. Anh Nguyễn Văn Hoàng mang tang vật bên trong có nhiều nhiều giấy tờ quan trọng và tiền mặt đến Công an Phường 2, quận Tân Bình bàn giao để trả lại cho người bị hại. Anh Hoàng chia sẻ: Với kinh nghiệm lái xe nhiều năm và được đào tạo về cách phòng vệ và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết nên anh đã có có một quyết định nhanh, thận trọng, an toàn, chỉ tiếc là lấy lại được tài sản, không bắt được tên cướp. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/KrIGZMIAhwkLy8UZVeuKg/2017_04_21/tai_xe_mai_linh_MQQG.mp4 http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/KrIGZMIAhwkLy8UZVeuKg/2017_04_21/Tai_xe_taxi_huc_vang_xe_ten_cuop_giat_tren_duong_pho_Sai_Gon_1__PCNN.mp4

Trong lúc đến bãi xe để giao ca trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 20/4, tài xế taxi Mai Linh Nguyễn Văn Hoàng thấy một nhóm thanh niên đang áp sát một phụ nữ đứng đón xe ra sân bay. Trong ảnh, tài xế Nguyễn Văn Hoàng (Ảnh: Vinh Quang) Ngay sau đó, một tên trong nhóm giật túi xách của người phụ nữ này rồi phóng xe bỏ chạy. Ngay lập tức, tài xế Hoàng liền tăng ga bám theo băng cướp, rồi húc thẳng chiếc xe tên cướp đang giữ túi xách khiến cả người và xe ngã lăn ra đường. Hiện trường vụ tài xế Hoàng tông thẳng xe ô tô vào xe máy của tên cướp (Ảnh chụp từ clip) Do bị tông trúng bất ngờ nên tên cướp không kịp trở tay, lồm cồm bò dậy và chạy vào đám đông đang lưu thông trên phố, để lại chiếc túi xách. Anh Nguyễn Văn Hoàng mang tang vật bên trong có nhiều nhiều giấy tờ quan trọng và tiền mặt đến Công an Phường 2, quận Tân Bình bàn giao để trả lại cho người bị hại. Anh Hoàng chia sẻ: Với kinh nghiệm lái xe nhiều năm và được đào tạo về cách phòng vệ và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết nên anh đã có có một quyết định nhanh, thận trọng, an toàn, chỉ tiếc là lấy lại được tài sản, không bắt được tên cướp.