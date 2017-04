Tên trộm “ngoại” ở chung cư cao cấp, đâm thủng lốp ôtô trộm tiền tỷ

Ngày 5/4, Công an Quảng Trị cho biết đã bàn giao 2 người nước ngoài quốc tịch Colombia cho công an Hà Nội để làm rõ đường dây trộm cắp tài sản xuyên quốc gia. 2 đối tượng bị tạm giữ khi công an huyện Gio Linh kiểm tra hành chính việc lưu trú tại một khách sạn cạnh quốc lộ 1A, đoạn qua xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Nghĩ rằng cơ quan chức năng kiểm tra hành chính thông thường, nên 2 đối tượng bình thản lấy hộ chiếu ra trình. (Ảnh: VnExpress) Đối chiếu trùng khớp với thông tin Công an Hà Nội cung cấp về 2 nghi phạm nước ngoài vừa thực hiện vụ trộm tiền tỷ trên ôtô, đang chạy trốn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã mời 2 người này về trụ sở. Tại phòng khách sạn, công an phát hiện 2 người này mang gần 750 triệu đồng tiền mặt, đựng trong 2 túi xách. (Ảnh: VnExpress) Cả hai thừa nhận là Jose Aureliano Rosas Pena (55 tuổi) và Fabian Lucero Wilches (35 tuổi, cùng quốc tịch Colombia), nằm trong đường dây trộm tiền tinh vi Công an Hà Nội đang truy tìm. Trong ảnh, cán bộ Phòng CSHS - CATP Hà Nội lấy lời khai của Jose (ngoài cùng bên phải), cánh tay phải đắc lực của "trùm" tội phạm Fabian (Ảnh: An ninh Thủ đô) Cả hai thừa nhận là Jose Aureliano Rosas Pena (55 tuổi) và Fabian Lucero Wilches (35 tuổi, cùng quốc tịch Colombia), nằm trong đường dây trộm tiền tinh vi Công an Hà Nội đang truy tìm. Trong ảnh, cán bộ Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội lấy lời khai của "trùm" tội phạm người Colombia Fabian (Ảnh: An ninh Thủ đô) Con dao 2 lưỡi cực sắc được làm rất tinh vi của Fabian mang từ Colombia sang Việt Nam làm công cụ gây án (Ảnh: An ninh Thủ đô) "Trùm" tội phạm người Colombia - Fabian diễn tả cách sử dụng dao tự chế đâm thủng lốp ô tô Chiếc lốp xe ô tô bị Fabian đâm thủng, để đồng bọn lợi dụng sơ hở trộm tiền của người đến ngân hàng giao dịch tiền tệ Những chiếc ba lô nhóm tội phạm người Colombia luôn khoác trên vai để giả dạng khách du lịch "Tây ba lô" đến Việt Nam hòng ngụy trang hoạt động tội phạm (Ảnh: An ninh Thủ đô) Trước đó, ngày 28/3, tại Hà Nội, nhóm này dàn cảnh đâm thủng lốp ôtô dừng đèn đỏ, chờ bị hại thay lốp rồi mở cửa trộm 1,6 tỷ đồng. Hình ảnh trên camera cho thấy nhóm đối tượng bám sát chiếc ô tô chở tiền trên phố Xã Đàn, Hà Nội (Ảnh: ANTV) Qua điều tra, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng trong nhóm trộm người nước ngoài đang cư trú tại một căn hộ cao cấp ở khu đô thị Ciputra. Cơ quan công an đã thu giữ tổng số tiền gần 800 triệu đồng, số tiền 2 đối tượng được chia ở vụ trộm thành công 1,6 tỷ đồng trên phố Xã Đàn (Ảnh: ANTV) Số tiền công an thu giữ của 2 đối tượng tại căn hộ ở chung cư Ciputra. Đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng đang bỏ trốn. Các đối tượng đều mang quốc tịch Colombia Cơ quan chức năng cho biết, khó khăn nhất trong quá trình phá án đó là không biết tên tuổi, địa chỉ của nhóm đối tượng khi vào Việt Nam. Sau khi gây án xong, các đối tượng lại bỏ sang Lào, Campuchia qua đường cửa khẩu. Các đối tượng dùng Hộ chiếu giả, vào Việt Nam thường chọn những địa điểm có đông người nước ngoài thuê. Theo điều tra, nhóm đối tượng gồm 5 người Colombia đã gây ra trên 100 vụ trộm cắp tài sản tại hơn 30 quốc gia Châu Á, Châu Âu và Nam Mỹ. Tại Việt Nam, ổ nhóm này đã thực hiện trót lọt 12 vụ tại khắp các tỉnh thành

Ngày 5/4, Công an Quảng Trị cho biết đã bàn giao 2 người nước ngoài quốc tịch Colombia cho công an Hà Nội để làm rõ đường dây trộm cắp tài sản xuyên quốc gia. 2 đối tượng bị tạm giữ khi công an huyện Gio Linh kiểm tra hành chính việc lưu trú tại một khách sạn cạnh quốc lộ 1A, đoạn qua xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Nghĩ rằng cơ quan chức năng kiểm tra hành chính thông thường, nên 2 đối tượng bình thản lấy hộ chiếu ra trình. (Ảnh: VnExpress) Đối chiếu trùng khớp với thông tin Công an Hà Nội cung cấp về 2 nghi phạm nước ngoài vừa thực hiện vụ trộm tiền tỷ trên ôtô, đang chạy trốn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã mời 2 người này về trụ sở. Tại phòng khách sạn, công an phát hiện 2 người này mang gần 750 triệu đồng tiền mặt, đựng trong 2 túi xách. (Ảnh: VnExpress) Cả hai thừa nhận là Jose Aureliano Rosas Pena (55 tuổi) và Fabian Lucero Wilches (35 tuổi, cùng quốc tịch Colombia), nằm trong đường dây trộm tiền tinh vi Công an Hà Nội đang truy tìm. Trong ảnh, cán bộ Phòng CSHS - CATP Hà Nội lấy lời khai của Jose (ngoài cùng bên phải), cánh tay phải đắc lực của "trùm" tội phạm Fabian (Ảnh: An ninh Thủ đô) Cả hai thừa nhận là Jose Aureliano Rosas Pena (55 tuổi) và Fabian Lucero Wilches (35 tuổi, cùng quốc tịch Colombia), nằm trong đường dây trộm tiền tinh vi Công an Hà Nội đang truy tìm. Trong ảnh, cán bộ Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội lấy lời khai của "trùm" tội phạm người Colombia Fabian (Ảnh: An ninh Thủ đô) Con dao 2 lưỡi cực sắc được làm rất tinh vi của Fabian mang từ Colombia sang Việt Nam làm công cụ gây án (Ảnh: An ninh Thủ đô) "Trùm" tội phạm người Colombia - Fabian diễn tả cách sử dụng dao tự chế đâm thủng lốp ô tô Chiếc lốp xe ô tô bị Fabian đâm thủng, để đồng bọn lợi dụng sơ hở trộm tiền của người đến ngân hàng giao dịch tiền tệ Những chiếc ba lô nhóm tội phạm người Colombia luôn khoác trên vai để giả dạng khách du lịch "Tây ba lô" đến Việt Nam hòng ngụy trang hoạt động tội phạm (Ảnh: An ninh Thủ đô) Trước đó, ngày 28/3, tại Hà Nội, nhóm này dàn cảnh đâm thủng lốp ôtô dừng đèn đỏ, chờ bị hại thay lốp rồi mở cửa trộm 1,6 tỷ đồng. Hình ảnh trên camera cho thấy nhóm đối tượng bám sát chiếc ô tô chở tiền trên phố Xã Đàn, Hà Nội (Ảnh: ANTV) Qua điều tra, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng trong nhóm trộm người nước ngoài đang cư trú tại một căn hộ cao cấp ở khu đô thị Ciputra. Cơ quan công an đã thu giữ tổng số tiền gần 800 triệu đồng, số tiền 2 đối tượng được chia ở vụ trộm thành công 1,6 tỷ đồng trên phố Xã Đàn (Ảnh: ANTV) Số tiền công an thu giữ của 2 đối tượng tại căn hộ ở chung cư Ciputra. Đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng đang bỏ trốn. Các đối tượng đều mang quốc tịch Colombia Cơ quan chức năng cho biết, khó khăn nhất trong quá trình phá án đó là không biết tên tuổi, địa chỉ của nhóm đối tượng khi vào Việt Nam. Sau khi gây án xong, các đối tượng lại bỏ sang Lào, Campuchia qua đường cửa khẩu. Các đối tượng dùng Hộ chiếu giả, vào Việt Nam thường chọn những địa điểm có đông người nước ngoài thuê. Theo điều tra, nhóm đối tượng gồm 5 người Colombia đã gây ra trên 100 vụ trộm cắp tài sản tại hơn 30 quốc gia Châu Á, Châu Âu và Nam Mỹ. Tại Việt Nam, ổ nhóm này đã thực hiện trót lọt 12 vụ tại khắp các tỉnh thành