Thanh Hóa: Bắt ổ nhóm cướp giật tài sản của công nhân

Ngày 14/1, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, ngày 13/1 Công an TX Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Phạm Văn Linh (SN 1988) trú phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn; Nguyễn Văn Sáng (SN 1989) trú xã Hà Tiến, huyện Hà Trung; Nguyễn Văn Chinh, trú xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa và Trần Tuấn Anh (SN 1985) trú phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng Linh, Sáng, Chinh (từ trái qua phải).

Theo điều tra của cơ quan Công an, tính từ đầu tháng 12/2016 đến trước khi bị bắt các đối tượng đã gây ra 15 vụ cướp tài sản ở các địa bàn giáp danh giữa TX Bỉm Sơn, huyện Hà Trung với TP Tam Điệp (Ninh Bình).

Ổ nhóm này thường lượn các tuyến đường vào lúc đêm tối, khi công nhân nữ đi làm về khuya, chúng đi xe máy ép vào lề đường dùng dao khống chế cướp nữ trang bằng vàng, tiền mặt, điện thoại...

Tang vật vụ án

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.