Thiếu nữ tố cáo bị bạn trai dọa giết để giao cấu

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, nghi can Trần Công Minh (20 tuổi) đã ra đầu thú về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, chiều 28/12/2016 do quen biết qua mạng xã hội facebook, Minh bàn với bạn là L.T.P (16 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) bàn bạc tổ chức thực hiện hành vi giao cấu với bạn gái N.T.T (16 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom). Theo kế hoạch, Minh chở T. đến ngôi nhà hoang thuộc ấp Tân Bắc (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) sẽ gọi P.

Khi đến đây, Minh bịt miệng và dùng dao dọa giết T. với mục đích giao cấu. Khi đó, T. giả vờ nói với Minh rằng khó thở và khát nước. Tin lời, Minh thả nạn nhân ra đi mua nước với lời hứa sẽ quay lại. Lúc này, T. bỏ trốn về nhà rồi báo cho ba mẹ biết.

Sau đó, gia đình đến cơ quan Công an trình báo vụ việc. Do P. chưa đủ 16 tuổi, cơ quan Công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để hầu tra về hành vi trên./.