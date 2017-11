Thông tin bất ngờ vụ Trưởng công an xã nổ súng bắn chủ tịch

Bản khai lý lịch không có thông tin tiền án

UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa có công văn 1629 gửi Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc báo cáo về việc tuyển dụng ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang - người đã bắn Chủ tịch xã Nghi Quang hôm 9/11.

Ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị trúng 4 phát đạn.

Theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc, quy trình tuyển dụng ông Nguyễn Ngọc Thấu vào Trưởng Công an xã Nghi Quang được thực hiện theo quy chế tuyển dụng công chức xã được ban hành theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND, ngày 26/9/2008 của UBND tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, ngày 11/7/2011, UBND xã Nghi Quang ban hành văn bản về việc đề nghị tuyển dụng công chức xã có nội dung: Sau khi thống nhất với Thường trực Đảng ủy, UBND xã Nghi Quang đề nghị UBND huyện tuyển dụng 3 công chức chuyên môn. Thông báo và tổ chức thu hồ sơ, UBND huyện đã thu hồ sơ trong đó có 5 chỉ tiêu tuyển dụng 5 chức danh trưởng công an xã. Đây là những ứng viên đã được cử đi đào tạo trung cấp công an.

Sau đó, hội đồng tuyển dụng đã thông qua danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển vào các chức danh công chức, trong đó ông Nguyễn Ngọc Thấu cùng 4 trường hợp khác.

Trong bản khai lý lịch của ông Nguyễn Ngọc Thấu lúc đăng ký dự thi công chức xã có xác nhận của UBND xã Nghi Quang, thể hiện ông Thấu đang công tác tại ban công an xã Nghi Quang, năm 2007 được ngành công an tuyển chọn đi đào tạo tại trường Trung cấp An ninh nhân dân I và đã tốt nghiệp 2009… Đặc biệt không có thông tin về việc ông Thấu từng có tiền án.

Sau khi thống nhất danh sách đăng ký dự tuyển, ngày 24/12/2011, Hội đồng tuyển dụng của huyện đã tổ chức thi tuyển, ông Thấu là một trong 5 ứng viên dự thi. Ngày 29/3/2012, Hội đồng tuyển dụng đã họp thông qua kết quả thi. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thấu cùng 4 trường hợp khác dự thi vào chức danh trưởng công an của 5 xã được hội đồng thống nhất trình Chủ tịch UBND huyện công kết quả kỳ thi tuyển dụng và báo cáo Sở Nội vụ thẩm định theo quy chế tuyển dụng.

Ngày 21/6/2012, UBND huyện đã ban hành quyết định tuyển dụng 84 công chức, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Thấu được tuyển dụng làm Trưởng Công an xã Nghi Quang kể từ tháng 7/2012. Đến 3/2013, ông Thấu được bổ nhiệm ngạch công chức chính thức Trưởng Công an xã Nghi Quang.

Quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng, thu hồ sơ, tổ chức thi tuyển, công khai kết quả, thông báo trúng tuyển, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm ngạch công chức Trưởng Công an xã Nghi Quang đối với ông Nguyễn Ngọc Thấu, hội đồng tuyển dụng không nhận được đơn thư, thông tin hoặc phản ánh nào của cá nhân hay tổ chức liên quan tới ông Nguyễn Ngọc Thấu.

Xác nhận Trưởng công an xã chính là người đã người từng bị tuyên án trước đó

Liên quan đến nội dung ông Nguyễn Ngọc Thấu từng bị án tù treo với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, báo cáo nêu rõ, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên báo chí, UBND huyện Nghi Lộc đã làm việc với Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc để làm rõ.

Kết quả làm việc xác định tại bản án số 43/HSST ngày 20/10/1998 nêu: ngày 20/10/1998 TAND huyện Nghi Lộc đã mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu (SN 1974, trú tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc). Bị cáo bị tuyên 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng.

Qua xác minh, bị cáo bị kết án trong bản án số 43/HSST ngày 20/10/1998 là ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang hiện nay.

Như vậy, ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng công an xã Nghi Quang người nổ súng bắn Chủ tịch xã này bị thương chính là người đã bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc tuyên phạt 12 tháng tù treo trước đó với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện tại, UBND huyện Nghi Lộc đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang để phục vụ công tác điều tra. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, UBND huyện sẽ căn cứ các quy định của pháp luật để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Ngọc Thấu./.