Thông tin mới về nghi án chồng giết vợ ở Hoài Đức, Hà Nội

Khoảng 22h đêm 19/4 tại địa phận xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội, một số người dân phát hiện một phụ nữ với nhiều vết thương trên người tại khu vực đường gần nghĩa trang nên gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ còn vương nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, Công an xã Di Trạch và công an huyện Hoài Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Lãnh đạo Công an an xã Di Trạch thông tin, cả nạn nhân và nghi can đều không phải người địa phương.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ quê Tuyên Quang, còn người đàn ông quê Bắc Kạn.

Sáng 20/4, ông Nguyễn Văn Mây – Phó Thủ trưởng công an huyện Hoài Đức thông tin, đêm 19/4, tại xã Di Trạch, Hoài Đức xảy ra nghi án chồng giết vợ. Khi vụ việc được phát hiện, người đàn ông không còn ở địa phương.

Cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

