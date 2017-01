Thưởng nóng ban chuyên án bắt vụ vận chuyển 500kg pháo nổ

Để kịp thời động viên cho các cán bộ chiến sỹ trong ban chuyên án bắt vụ vận chuyển trái phép gần 500kg pháo nổ được ngụy trang tinh vi trong lốp, thùng xăng xe tải từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, chiều 3/1, UBND, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng cho ban chuyên án mang bí số 126P, do Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh làm rõ. Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng đã giấu gần 500kg pháo nổ trong lốp, thùng xăng xe tải nhưng vẫn bị bắt giữ

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, bằng khen và thưởng nóng ban chuyên án số tiền 30 triệu đồng.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 23h30 phút ngày 31/12/2016, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát Lào UN 0876 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng cảnh sát phát hiện bên trong thùng, lốp xe, thùng phi và bình xăng của xe tải chứa một số lượng lớn pháo nổ các loại, trọng lượng lên tới gần 500 kg.

Bước đầu, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Bá Thìn (SN 1990, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Số pháo nổ nói trên được Thìn mua từ Lào, sau đó vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn để về TP. Vinh tiêu thụ.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Thìn đã giấu số pháo nổ trên trong thùng xăng, lốp xe tải.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.