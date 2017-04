Tin mới về vụ một phụ nữ bị bao vây nghi thôi miên trộm tài sản

Ngày 19/4, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, qua quá trình điều tra làm rõ, xác định người phụ nữ tên Bùi Thị Bé (SN 1974, trú tại xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, Nghệ An, bị người dân vây bắt trước đó) không có hành vi thôi miên trộm tài sản nên được thả tự do ngay sau đó.

Ông Trần Văn Diên - Trưởng Công an xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu nơi chị Bé cư trú cho biết: Trưa 18/4, Bé đã trở về địa phương sinh hoạt bình thường. Chị này cho rằng mình bị oan, chị vào nhà một người đàn ông để vay tiền thật nhưng họ không tin, sau đó thì bị vây bắt. Hiện tâm lý chị Bé vẫn bình thường, chị không bị thương hay xây xát gì nặng.

Như VOV.VN đã thông tin, ngày 18/4 một đoạn clip được đăng tải trên các trang mạng xã hội ghi lại cảnh 1 người phụ nữ chạy xe máy bị hàng trăm người dân huyện Diễn Châu, Nghệ An vây lại vì cho rằng người này có hành vi thôi miên trộm tài sản.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh rất đông người dân liên tục xô đẩy, chửi mắng, còn người phụ nữ thì này liên tục khóc lóc, chắp hai tay xin tha. Đoạn clip trên nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Anh Nguyễn Văn Khương (SN 1977, trú xóm 10, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: Khoảng 9h sáng 18/4, anh vừa về thì bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt đi thẳng vào nhà. Người này bỗng dưng hỏi “anh có phải anh Khương không”. Sau đó người này lại hỏi vay anh 20 triệu đồng.

Người phụ nữ nghi thôi miên trộm tiền bị người dân vây lại.

Không hề quen biết người phụ nữ trên cộng với việc trước đó, anh Khương từng bị thôi miên lấy mất ví tiền với thủ đoạn tương tự nên nghi ngờ. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt người này, đồng thời nhanh chóng xuống nhà lấy tỏi bỏ vào người. Tuy nhiên, khi anh quay trở ra thì người này hoảng hốt lấy xe máy bỏ chạy.

Sau đó, anh Khương đã đuổi theo hơn 3 km, khi đến địa phận xã Diễn Hạnh (huyện Diễn Châu) thì đuổi kịp, chặn xe và tri hô người dân vây lại để báo công an.

Bị người dân bao vây, người này liên tục khóc lóc vật vã, xin tha. Rất may sau đó lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời bảo vệ đưa người phụ nữ về trụ sở làm việc.

Được biết, chị Bùi Thị Bé ở nhà làm ruộng, còn người chồng trước đây đi Lào làm ăn nhưng hiện đi làm thợ xây ở xa quê. Trước đây, chị Bé có tham gia làm công tác hội phụ nữ của xóm và xã. Tâm trí của chị này vẫn bình thường./.