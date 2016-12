Tin nóng trong ngày: Anh em sinh đôi sát hại bà buôn đồng nát lĩnh án

** Ngày 23/12, tại Nhà văn hóa cộng đồng phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động 2 đối tượng giết một phụ nữ buôn đồng nát để cướp tài sản.

Hai bị cáo là anh em song sinh Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức, 18 tuổi, cùng trú tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, thời điểm gây án đều là người chưa thành niên.

** Chiều 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ, phân loại để xử lý các đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy vừa được phát hiện khi kiểm tra hai quán bar Barocco và Canalis.

Rạng sáng cùng ngày, hơn 100 cảnh sát hình sự, cơ động, quản lý hành chính… đã bao vây và tiến hành kiểm tra đột xuất quán bar Barocco nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3). Thời điểm này, bên trong quán bar có hàng trăm thanh niên đang nhảy múa. Khi cảnh sát ập vào, nhiều đối tượng vứt ma tuý bỏ chạy nhưng đã bị đưa về trụ sở.

** Sáng 23/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu dầu diezel xuyên quốc gia, trị giá hơn 168 tỷ đồng.

Tuyên án các đối tượng trong vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia Sáng 23/12, sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án 12 bị cáo liên quan đến vụ buôn lậu gần 7.700 tấn dầu diesel qua biên giới, trị giá hơn 168 tỉ đồng. Nguyễn Thế Dũng được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án bị tuyên án 19 năm tù giam, giống như phiên tòa sơ thẩm vào cuối năm 2015.

** Công an quận 7 xác nhận đơn vị này đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xác minh thông tin trình báo của Nguyễn Hà My (SN 1990, tức hot girl Sam) về việc nhà riêng bị trộm đột nhập trưa 22/12 lấy đi tiền tỷ.

Bước đầu khi tiếp nhận thông tin, Công an có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và hiện đang điều tra, truy xét.

** Đại úy Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 18 người để lấy lời khai, xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

4h ngày 23/12, từ tin báo của người dân, 30 trinh sát đột kích một quán karaoke ở phường Nam Hà, ghi nhận 18 thanh niên (11 nam, 7 nữ) độ tuổi từ 18 đến 25 đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thấy cảnh sát, nhóm thanh niên nháo nhào chạy đi ngắt cầu dao điện thang máy và phòng hát để đánh lạc hướng, số khác phi tang ma túy tổng hợp vào bồn vệ sinh.